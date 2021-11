La Corea del Sud valuta di tassare gli NFT?

Il vice presidente della Commissione per i servizi finanziari della Corea del Sud, Doh Kyu-sang, ha detto ieri all’assemblea nazionale che il governo sudcoreano pensa che gli NFT possano essere tassati con le normative esistenti che coprono le attività virtuali. Doh ha aggiunto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze sta attualmente preparando la tassazione sulle NFT.

Tuttavia, l’FSC riconosce che non tutti gli NFT dovrebbero essere tassati o classificati come attività virtuali, le autorità finanziarie ritengono che gli NFT emessi su larga scala con l’intenzione di essere utilizzati per investimenti o pagamenti dovrebbero essere classificati come attività virtuali e tassati di conseguenza. Alla riunione dell’assemblea nazionale, Goh ha affermato che l’intero ambito di applicazione delle NFT imponibili sarà definito in futuro dalle autorità fiscali.

Il dibattito sulla tassazione delle NFT si è sviluppato dal mese scorso, quando il ministro delle finanze coreano Hong Nam-ki ha affermato che le NFT non fanno parte delle attività virtuali e quindi non sarebbero state tassate il prossimo anno, sebbene avesse riconosciuto la necessità di ulteriori discussioni.

L’emendamento alla legge fiscale della Corea del Sud stabilisce che il reddito da attività virtuali superiore all’importo di 2,5 milioni di won (circa 2.102 dollari) sia tassato con un’aliquota del 20% a partire dal 1° gennaio 2022. L’annuncio ha scatenato polemiche, con gli investitori che affermano che la tassazione è ingiusta, poiché il reddito crittografico deve essere tassato oltre 2,5 milioni di won, mentre una tassa del 20% sulle plusvalenze azionarie è prevista per iniziare il 1° gennaio 2023 a 50 milioni di won, pari a circa 42.048 dollari.

I legislatori sia del Partito Democratico al governo che del Partito conservatore People Power Party hanno proposto progetti di legge per rimandare la tassazione sui guadagni crittografici di uno o due anni. La sottocommissione fiscale dell’assemblea nazionale nell’ambito della commissione per la strategia e le finanze ha già iniziato a discutere le politiche per alleggerire il carico fiscale sulle attività virtuali.