La crescita post Covid-19? Sarà sostenuta da una criptovaluta africana

Gli esperti dell’economia africana hanno sostenuto che una criptovaluta comune insieme a un mercato dei capitali integrato è necessaria per stimolare il commercio e sostenere la crescita nel continente dopo la crisi Covid-19. Secondo un comunicato stampa rilasciato dall’African Development Bank Group, questi esperti avevano spiegato le loro argomentazioni durante una discussione sulla riforma del sistema finanziario africano.

Uno degli esperti citati nella dichiarazione, Anouar Hassoune, professore di finanza e CEO della West Africa Rating Agency, ha sostenuto che una criptovaluta comune ha il potenziale per ridurre il costo di fare affari. “Dobbiamo trovare una criptovaluta che sia accettabile per ogni stato membro. È meglio farlo a livello continentale, e abbiamo le competenze per farlo. È una questione di governance, non una questione di tecnologia” ha affermato.

Hassoune ha anche suggerito che una tale criptovaluta potrebbe servire come alternativa per monetizzare alcune delle dotazioni del continente, come l’oro e altre materie prime. La dichiarazione cita anche Emmanuelle Riedel Drouin, capo del Dipartimento di transizione economica e finanziaria presso l’Agence Française de Développement. Sebbene l’esperto sia favorevole all’idea, ha avvertito che ci sono condizioni che devono essere soddisfatte prima che tale criptovaluta comune venga lanciata. Ha spiegato che non bisogna “dimenticare che c’è molto lavoro da fare sull’infrastruttura digitale, lo sviluppo dei sistemi di pagamento, l’interoperabilità dei sistemi di pagamento, quindi c’è molto lavoro da fare in collaborazione con le istituzioni finanziarie sulla digitalizzazione dei canali di consegna e di pagamento”.

Drouin ha anche aggiunto che mentre le banche centrali svolgono un ruolo cruciale, è ancora essenziale per le economie diversificare le fonti di finanziamento per ridurre la dipendenza da esse. Sebbene molti paesi africani si siano opposti alle criptovalute emesse privatamente, alcuni hanno tuttavia mostrato interesse nello sviluppo delle proprie valute digitali. In effetti, uno di questi paesi, la Nigeria, ha già lanciato la sua valuta digitale mentre anche il Ghana dovrebbe fare lo stesso. È la creazione di valute digitali così diverse che alcuni esperti temono diminuirà la possibilità che l’Africa riesca in un obiettivo comune di un’unica criptovaluta.

Nel frattempo, la dichiarazione cita anche Augustine Ujunwa, economista dell’Istituto monetario dell’Africa occidentale, che favorisce un mercato dei capitali integrato ben funzionante. Ujunwa ha spiegato che attualmente, i mercati africani sono piccoli, e che bisogna adottare un approccio regionale verso l’integrazione dei mercati. Ma, prima di arrivarci, bisogna armonizzare le leggi, i regolamenti e i protocolli che regolano i sistemi fintech e digitali. Per quanto riguarda il ruolo delle banche centrali, l’economista ha suggerito che ora dovrebbero iniziare a pensare a modi innovativi di fornire finanziamenti per i settori critici dell’economia.