La difficoltà di mining di bitcoin aumenta mentre la redditività diminuisce

Il mining di bitcoin è destinato a vedere un aumento significativo a breve, avvicinandosi al suo massimo storico di maggio (ATH) in un momento in cui la concorrenza tra i minatori sta crescendo mentre la redditività sta diminuendo. Attualmente è stimato dal pool di mining BTC.com che la difficoltà di mining di bitcoin, o la misura di quanto sia difficile competere per le ricompense minerarie, aumenterà del 6,49% sabato. Questo sarebbe il quarto aumento più alto dall’ATH.

Inoltre, porterebbe la difficoltà fino al livello di 23,78 T, più vicino all’ATH di metà maggio di 25,05 T. Questo aumento segue una diminuzione relativamente piccola, ma significativa, dato che ha interrotto la striscia di guadagno più lunga vista dal 2018.

Nel frattempo, l’hashrate, o la potenza computazionale della rete, è in aumento anche dalla precedente regolazione della difficoltà. Mentre si trovava a 156,06 E il 28 novembre, la media mobile a 7 giorni è balzata a 180,98 E registrata il 9 dicembre, con un aumento di quasi il 16% in meno di due settimane.

La redditività del mining di bitcoin ha preso la direzione esattamente opposta. È sceso del 9,4% nello stesso lasso di tempo in cui il prezzo di BTC è sceso di quasi il 20% nelle ultime due settimane. La difficoltà di mining di bitcoin viene regolata ogni due settimane per mantenere il normale tempo di blocco di 10 minuti. Il tempo di blocco della media mobile a 7 giorni il 9 dicembre è stato di 8,8 minuti.