La difficoltà di mining di bitcoin cresce ancora, aumentando dell’8%

Il mining di bitcoin sta diventando sempre più difficile. L’ultimo rapporto pubblicato da Glassnode evidenzia un forte aumento della difficoltà di mining di BTC, pari a circa l’8%. Secondo i numeri, il livello di difficoltà di mining ha raggiunto il suo livello più alto da giugno 2021.

Ogni blocco bitcoin richiede 930k Exahashes per essere risolto a un tempo medio di blocco di 10 minuti. Dall’annuncio della Cina sul divieto di attività di mining di criptovalute nella regione, le principali società minerarie sono migrate in altri Paesi tra cui Stati Uniti, Canada e Russia. Mentre i ricavi del mining sono aumentati sostanzialmente nelle ultime 12 settimane, il salto di livello di difficoltà ha causato diversi problemi per i minatori BTC.

Credit: Pixabay

“La difficoltà di mining di bitcoin è stata recuperata a 93 e 22 hash. Ciò significa che ogni blocco BTC richiede 930k Exahashes per essere risolto, a un tempo medio di blocco di 10 minuti. La difficoltà di mining è stata più alta solo durante 5 precedenti finestre di regolazione della difficoltà”, ha sottolineato Glassnode.

La difficoltà di mining è aumentata di quasi l’8% durante l’ultima settimana. Da giugno 2021, la difficoltà mineraria è aumentata costantemente. Tuttavia, i livelli di prezzo favorevoli di bitcoin stanno supportando le attività di mining di BTC nonostante le ultime sfide.