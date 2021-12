La Federal Trade Commission apre un’indagine su Meta

La Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti ha avviato un’indagine approfondita sull’acquisizione da 400 milioni di dollari di Supernatural, un’app di fitness per la realtà virtuale, da parte di Meta (precedentemente Facebook. L’accordo non sarà finalizzato per un altro anno a seguito dell’indagine della FTC iniziata poco dopo il mese scorso.

Alla fine di ottobre, Facebook ha annunciato il suo rebranding, che sarebbe stato più in linea con i suoi piani di diventare una società metaverso. All’epoca, il CEO Mark Zuckerberg disse che questa nuova piattaforma avrebbe “toccato ogni prodotto che costruiamo” e avrebbe supportato “progetti crittografici e NFT”. Meta ha investito molto nella realtà virtuale e aumentata e sta lavorando su occhiali AR e tecnologie affini.

I visori Oculus VR dell’azienda sono anche un passo fondamentale verso il metaverso. Queste cuffie consentono alle persone di interagire in questa realtà digitale “più immersiva”. Oltre a costruire hardware Oculus, Meta ha acquisito almeno sei aziende che realizzano alcuni dei giochi più popolari e altre app per le cuffie, una mossa per dominare lo spazio e rallentarne il completamento.

Secondo Meta, l’acquisizione di questo tipo di app consente loro di versare fondi in esse e creare esperienze VR migliori. Mentre altre acquisizioni non hanno avuto intoppi, la FTC ha ora avviato un’indagine sull’ultima. Secondo il rapporto, questa indagine sembra far parte della missione del presidente della FTC Lina Khan per assicurarsi che i giganti della tecnologia non stiano escludendo la prossima generazione di concorrenti nelle piattaforme informatiche emergenti.