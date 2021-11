La finanza decentralizzata deve risolvere i propri problemi di trasparenza

Caroline Crenshaw, commissario della SEC (Securities and Exchange Commission), l’ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori, in un recente intervento ha evidenziato i tanti vantaggi della finanza decentralizzata, o DeFi, ma ha anche affermato chiaramente che è necessario risolvere prima i problemi con la trasparenza e l’uso di pseudonimi, rispettando le regole della SEC.

“Nel nuovo e coraggioso mondo DeFi, fino ad oggi non c’è stata un’ampia adozione di quadri normativi che forniscano protezioni importanti in altri mercati”, ha infatti dichiarato. Per quanto riguarda ciò che vede come una mancanza di trasparenza, Crenshaw ha affermato che DeFi manca di protezioni di mercato, il che “contribuisce a un mercato a due livelli in cui gli investitori professionali e gli addetti ai lavori raccolgono rendimenti fuori misura”.

Photo credit - depositphotos.com

Sebbene il codice per la maggior parte dei progetti DeFi sia open source e tutte le transazioni siano registrate on-chain, sostiene che gli investitori al dettaglio sono svantaggiati rispetto agli investitori professionali, che hanno le risorse per eseguire audit sul codice e sui team di sviluppo.

A suo avviso, “non è ragionevole costruire un sistema finanziario che richieda agli investitori di essere anche interpreti sofisticati di codici complessi”. Crenshaw ha anche evidenziato preoccupazioni sul legame tra pseudonimità e manipolazione del mercato. Quando i partecipanti al mercato operano sotto pseudonimo, ha sostenuto che diventa difficile tracciare e mitigare la manipolazione attraverso l’uso di bot e trading collusivo. Ha affermato che gli investitori tendono ad essere più vulnerabili alle perdite a causa della manipolazione del mercato poiché i segnali normali, come i volumi di scambio e lo slancio, diventano inaffidabili.