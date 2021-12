La Florida avvia un progetto pilota sull’uso di blockchain per i pagamenti medici

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha annunciato il “Freedom First Budget” da 99 miliardi di dollari provenienti dallo stato, per l’innovazione crittografica. Il budget di DeSantis include un programma pilota che consentirà pagamenti Medicaid in criptovaluta, utilizzando la tecnologia anche per i servizi dell’Agenzia per l’amministrazione sanitaria (AHCA).

Medicaid è un programma federale sanitario degli Stati Uniti d’America che provvede a fornire aiuti agli individui e alle famiglie con basso reddito salariale. Consentire dunque i pagamenti tramite criptovalute significa favorire tutte quelle fasce deboli che non hanno un reddito forte e che ultimamente stanno quindi convertendo i propri risparmi in criptovalute per metterlo al sicuro dall’inflazione crescente e provare anche a farlo crescere nel tempo.

Photo credit - depositphotos.com

Il programma mira anche a integrare la blockchain nel Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV). Oltre a ciò, la proposta consentirà anche alle società di pagare le tasse cittadine in criptovalute. La Florida incoraggia la criptovaluta come mezzo di commercio e promuove l’attrattiva della Florida per le imprese e la crescita economica ed è conosciuta come uno degli stati più cripto-friendly, con i sindaci di Miami e Tampa che si sono recentemente offerti volontari per accettare l’intero stipendio in Bitcoin.