La Fondazione Umberto Veronesi accetterà bitcoin

La Fondazione Umberto Veronesi, fondata nel 2003 a Milano, ha creato il programma Gold for Kids con l’obiettivo di finanziare il lavoro quotidiano dei migliori ricercatori nella lotta contro i tumori pediatrici.

Sul suo sito web, la Fondazione Umberto Veronesi afferma di riconoscere e accogliere la realtà delle criptovalute. E, per continuare la sua missione, ha deciso di accettare donazioni in bitcoin, bitcoin cash, ethereum e altre criptovalute attraverso Gold for Kids.

In sostanza, il programma Gold for Kids è stato creato in collaborazione con The Giving Block, un’organizzazione che assiste organizzazioni no profit, enti di beneficenza e università, nel perseguire i loro obiettivi raccogliendo donazioni in Bitcoin e cripto.

Grazie a questo modello, la Fondazione Umberto Veronesi mira anche ad ottenere finanziamenti per l’apertura di nuovi protocolli terapeutici che mirano a fornire ai piccoli e grandi pazienti l’accesso immediato ai migliori trattamenti per tutte le forme di cancro, secondo i più alti standard internazionali.

Più di 250.000 bambini in tutto il mondo contraggono il tumore, rendendola la principale causa di morte nei bambini. D’altra parte, negli ultimi anni, l’impegno incondizionato dei ricercatori ha portato ad un aumento significativo delle cure, arrivando fino al 90% per alcune forme di leucemia.

Il programma Gold for Kids mira ad aumentare il sostegno ai ricercatori della Fondazione Umberto Veronesi, che dal 2014 ha condotto una lotta su più fronti contro i tumori pediatrici, concentrandosi su forme più rare come la leucemia mieloide acuta.