La Juventus registra il suo primo NFT

In un comunicato stampa pubblicato sul blog ufficiale sabato 19 giugno, la Juventus ha annunciato di essere entrata nel settore dei NFT. La squadra torinese aveva già effettuato degli esperimenti con la tecnologia blockchain, ricorrendo alle piattaforme Socios e Sorare. In cosa consisteranno i NFT della Juventus?

“Accettare le sfide, definire una visione del futuro, stabilire nuovi standard: questo significa Live Ahead, il principio che ogni giorno, in ogni momento, ispira la Juventus”, afferma il post nell’incipit. “[…] il primo passo avverrà il 27 giugno e avrà come protagonista, in collaborazione con Adidas, la maglia Home 2021/2022, che sarà messa all’asta in una sua versione digitale 3D“. Un modo unico per celebrare i 10 anni dall’inaugurazione dell’Allianz Stadium, lo stadio proprietario della Juventus.

L’asta si svolgerà sul sito NFT Pro, che ci offre maggiori informazioni sull’iniziativa. Sarà messo all’asta “un esemplare unico di NFT che celebra la maglia home ’21/’22 firmata dagli attuali membri della squadra. […] Questa bellissima NFT animata sarà presentata in una confezione regalo da collezione che includerà la NFT caricata in una cornice digitale, con un codice QR che riporta il record della blockchain dell’acquisto. Il vincitore riceverà anche la maglia fisica firmata da tutta la squadra […]. Il miglior offerente e un suo ospite saranno accolti per un’esperienza VIP […] a Torino, durante la stagione 2021/22”.

La piattaforma NFT Pro è sviluppata da Geer, un’azienda che opera attraverso la blockchain e con le criptovalute con attenzione verso l’impatto ambientale di questi strumenti. Geer e Juventus ricorreranno, per creare gli smart contract dei NFT, a Palm. Palm è un nuovo protocollo NFT sostenibile, costruito sulla base di Ethereum. La squadra torinese si affianca alla vivacità delle case d’aste Christie’s e Sotheby’s, confermando l’interesse del mercato per i NFT. Se vuoi capire meglio cosa sono e come funzionano i NFT, ti suggeriamo di consultare la nostra guida.