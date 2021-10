La Lazio ha guadagnato il 2450% dalla vendita dei token su Binance

Lazio Fan Token (LAZIO) è stato l’ultimo token ad essere stato lanciato tramite la piattaforma IEO Launchpad di Binance. Il prezzo di vendita iniziale era stato fissato a 1 dollaro per moneta, con il 10% della fornitura totale del token riservato alla vendita pubblica, ma dopo la quotazione di Binance il ROI o ritorno di investimento è aumentato di 24 volte, facendo segnare più di 300 milioni di dollari di volume di scambi, andando vicino a superare il valore di capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari.

Lazio Fan Token è nato grazie a una collaborazione di successo tra la squadra di calcio S.S. Lazio e l’exchange di criptovaluta Binance. I vantaggi speciali includono oggetti da collezione digitali unici sotto forma di token non fungibili (NFT), merchandising firmato e vari eventi della comunità. LAZIO è un token BEP-20 e un asset nativo della Binance Smart Chain.

Fino ad ora, il prezzo del LAZIO è stato per lo più guidato da un comportamento di mercato estremamente rialzista. La quotazione dei token LAZIO, del resto, è arrivata in un momento opportuno in quanto il sentimento generale nel mercato delle criptovalute è estremamente positivo. Storicamente, i progetti lanciati tramite Binance Launchpad hanno riscosso un eccezionale successo sul mercato.