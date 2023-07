La turbina eolica offshore più grande al mondo è ora stata installata nella provincia del Fujian, nel sud-est della Cina, e permette di generare 16 megawatt di potenza. Il mozzo della turbina eolica raggiunge un’altezza di 152 metri, pari all’altezza di un edificio di 50 piani, e supera di 34 metri quello delle normali turbine eoliche offshore da 10 megawatt. Equipaggiata con pale lunghe 123 metri, con un diametro di 252 metri, la turbina eolica può coprire un’area di circa 50.000 metri quadrati, equivalente a sette campi di calcio.

Quando funziona alla potenza nominale, la turbina genera 34,2 chilowattora di elettricità per rotazione, sufficienti ad alimentare una famiglia di tre persone per una settimana. Può generare oltre 66 milioni di chilowattora di energia elettrica pulita all’anno, soddisfacendo il fabbisogno annuale di elettricità di 36.000 famiglie.

Il sistema di generazione di energia, responsabile della conversione dell’energia eolica, è una delle parti più critiche delle turbine eoliche offshore. Il generatore auto-sviluppato ha un peso di circa 20 tonnellate che, sebbene possa sembrare un valore smisurato, è proporzionalmente inferiore a quanto registrato fino ad oggi da altre turbine di questo tipo. Centinaia di sensori coprono la turbina eolica insieme a un radar laser in grado di rilevare temperatura, umidità e velocità del vento per monitorarne lo stato di funzionamento. Potenziata da sistemi intelligenti, può regolare automaticamente l’angolo e regolare la potenza in caso di condizioni meteorologiche avverse.

La piattaforma utilizzata per i lavori di installazione è conosciuta con il nome di Baihetan, una piattaforma di installazione di quarta generazione per l’energia eolica offshore con una capacità di sollevamento di 2.000 tonnellate. Si tratta di una delle piattaforme di installazione di energia eolica autoelevante e autopropulsa più avanzate del paese, in grado di operare fino a 70 metri di profondità sott’acqua.