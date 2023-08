Nel mondo dell’energia rinnovabile è stato raggiunto un traguardo straordinario. La turbina eolica più potente al mondo, difatti, ha stabilito un nuovo record mondiale per la quantità di energia prodotta da una singola turbina durante un periodo di 24 ore. Il protagonista di questa impresa è il prototipo V236-15.0 MW, sviluppato dalla rinomata azienda danese dell’energia eolica, Vestas.

Questa imponente struttura ha generato ben 363 megawatt-ora di energia in un solo giorno, dimostrando il potenziale eccezionale delle tecnologie di energia rinnovabile. L’installazione di questa straordinaria turbina eolica, offshore, da 15 megawatt (MW) è avvenuta presso il centro di prova nazionale Østerild, situato nel Jutland occidentale, in Danimarca.

La turbina è stata messa in funzione nel dicembre 2022, dopo essere stata sottoposta a una serie di test approfonditi e verifiche, e nell’aprile successivo, il prototipo ha finalmente raggiunto la sua piena capacità di generazione di 15 MW.

Jesper Uth, direttore senior di test e validazione presso Vestas, ha condiviso la sua emozione riguardo a questo traguardo tramite il suo profilo LinkedIn, nel quale ha sottolineato che, a sette mesi dall’inizio dei test, è stata una soddisfazione osservare le prestazioni della turbina al massimo della sua potenza in condizioni di vento costante. Uth ha, inoltre, aggiunto che la campagna di verifica continuerà con l’obiettivo di dimostrare l’affidabilità, e l’efficacia a lungo termine, della turbina.

Vestas

La V236-15.0 MW fu immessa sul mercato nel febbraio 2021; dotata dell’imponente diametro del rotore di ben 236 metri, e un’area di cattura del vento di 43.743 metri quadrati, questa turbina è caratterizzata da pale lunghe ben 115,5 metri. Inoltre, con un’altezza di 280 metri, si conferma come la più alta pala eolica del mondo.

Le sue incredibili prestazioni si traducono in numeri ancora più impressionanti. Una singola V236-15.0 MW è in grado di generare una quantità straordinaria di energia, pari a 80 GWh all’anno. Questa quantità di energia è sufficiente per alimentare circa 20.000 famiglie europee, oltre a far risparmiare oltre 38.000 tonnellate di anidride carbonica.

Questo si traduce nell’equivalente della rimozione annuale di ben 25.000 automobili per passeggeri dalle strade, dimostrando appineo l’impatto ecologico positivo di questa tecnologia.

Le prospettive future per questa straordinaria turbina eolica sono, infine, altrettanto promettenti. È stata selezionata per partecipare a importanti progetti di energia eolica offshore, quali l’Empire Wind 1 e l’Empire Wind 2 a New York, e l’ambizioso progetto Atlantic Shores nel New Jersey, che dovrebbe entrare in funzione nel 2027. Con queste opportunità di impiego, e il suo incredibile potenziale, la V236-15.0 MW continua a dimostrare l’importanza cruciale delle tecnologie di energia rinnovabile per la costruzione di un futuro sostenibile.