Vistra Energy ha annunciato con successo il completamento dei lavori di espansione della sua struttura Moss Landing Energy Storage Facility in California, il sistema di accumulo di energia per batterie al litio (BESS) più grande al mondo. La società di accumulo e vendita di energia, Vistra, ha dichiarato che alla struttura è stata aggiunta una potenza di 350 MW e una capacità energetica di 1.400 MWh, portandola a un totale di 750 MW/3.000 MWh.

Questo incremento segue il completamento della fase I da 300 MW/1.200 MWh nel 2020 e l’aggiunta di ulteriori 100 MW/400 MWh nella fase II l’anno successivo. Come nelle prime due fasi, l’acquirente delle nuove batterie sarà Pacific Gas & Electric (PG&E), una società di servizi pubblici della California. PG&E ha stipulato un contratto con Vistra per garantire la disponibilità di risorse (RA), un meccanismo californiano per assicurare che le entità che forniscono energia elettrica lo facciano in modo affidabile e con una fornitura sufficiente per i clienti.

Grazie ai requisiti RA, la California è diventata un leader mondiale nelle implementazioni di sistemi di accumulo di energia su larga scala. Il nuovo contratto di PG&E per la Fase III di Moss Landing, anche conosciuta come MOSS350, avrà una durata di 15 anni ed è stato approvato dalle autorità regolatorie della California nell’aprile 2022.

Vistra Energy ha evidenziato che l’espansione è stata completata nei tempi previsti, in soli 16 mesi, aggiungendo oltre 110.000 moduli batteria in 112 unità contenitore. Inoltre, Vistra ha dichiarato in precedenza che la Moss Landing Energy Storage Facility potrebbe eventualmente ospitare 1,5 GW/6 GWh di accumulo di batterie, se le condizioni di mercato lo rendessero praticabile, un numero davvero pazzesco.