Durante il Mobile World Congress 2022 di Barcellona, Oral-B ha ufficialmente presentato il suo nuovo spazzolino iO 10. Si tratta di uno spazzolino elettroncio che non abbiamo paura a definire smart, poiché la società lo ha progettato con un’intelligenza artificiale che si presta alla pulizia dei denti e delle gengive. Lo spazzolino è l’ultimo della gamma ed è dotato di iSense, un device smart che offre una guida al lavaggio in real time. Dotato di un display elettronico, lo spazzolino viene venduto con un caricatore magnetico che ricarica il device in circa 3 ore ed è anche disponibile la custodia da viaggio Power2Go, che garantisce la ricarica anche fuori casa.

A margine della presentazione del prodotto sono arrivate le dichiarazioni di Benjamin Binot, che in P&G Europe ricopre il ruolo di Oral Care Sensior Vice President. Binot ha elogiato il nuovo spazzolino iO 10 di Oral-B, affermando che si tratta di una fusione di tecnologia rivoluzionaria e design moderno, insieme alle prestazione straordinarie dello spazzolino. ” iOTM 10 con iOSenseTM è il nostro ultimo sforzo volto a costruire un ecosistema di cura dentale digitale con tecnologia avanzate, soluzioni accessibili e strumenti educativi più efficaci per migliorare l’igiene orale e la salute di tutti”. Dello stesso avviso anche maike Siemons, Europe R&S Oral Care Leader, che ha anche citato gli ottimi test clinici di Oral-B iO.

Quali sono i punti di forza di Oral-B iO 10? Molteplici. Il primo riguarda lo spazzolamento. Il device ha infatti un timer che ci permette di regolare al meglio il tempo per la pulizia. Le luci montate sopra in aggiunta ci indicano esattamente dove spazzolare e l’app Oral-B ci indica anche gli obiettivi da raggiungere e fornisce feedback basati sull’utente dopo ogni lavaggio. Lo spazzolino è disponibile in due nuovi modelli, fortemente ispirati al cosmo profondo. Il primo è di colore nero cosmico, il secondo invece bianco polvere di stelle. Completano l’estetica anche il display, il sensore di pressione intelligente e ovviamente l’app della società, che fornisce dei render in 3D del cavo orale.

Oral-B ha anche presentato delle alternative più economiche, lanciando iO Serie 4 e Serie 5, con una nuova gamma di colori (Quite White, Matt Black, Lavander e Blush Pink). Anche in questo caso i device per l’igiene orale sono alimentati dall’intelligenza artificiale e permettono di personalizzare la pulizia.