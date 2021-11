La Russia istituisce un gruppo di lavoro per le normative sul mining di criptovalute

Secondo un annuncio ufficiale dell’11 novembre, il presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin ha incaricato il legislatore di creare un gruppo che affronti le lacune normative nel settore del mining di criptovalute. Il gruppo è stato formato a seguito di una dichiarazione di Andrei Lugovoy, il primo deputato del Comitato rappresentativo per la sicurezza e la lotta alla corruzione.

Il deputato ha affermato che la questione della regolamentazione del mining di bitcoin è diventata inevitabile, sostenendo che i minatori di criptovalute guadagnano 2 miliardi di dollari all’anno nel Paese, presumibilmente a spese della popolazione, su cui i minatori non pagano tasse.

“A causa della mancanza di regolamentazione sulla produzione di criptovaluta, le forze dell’ordine generalmente cadono in un vicolo cieco, dal momento che non possono stabilire segni di un crimine nelle singole attività e prendere le necessarie decisioni procedurali”, ha aggiunto Lugovoy.

Come notato in precedenza da Volodin, la questione del mining di criptovalute in Russia è effettivamente diventata urgente, poiché i minatori si trasferiscono nel paese dalla Cina. La Russia, insieme al vicino Kazakistan, sono ora entrambi tra i primi tre paesi per tasso di hash globale sulla rete Bitcoin.