La Skill di iRobot per Alexa è finalmente disponibile anche in Italia

La collaborazione tra Alexa e iRobot per rendere compatibili i robot aspirapolvere dell’azienda statunitense con l’assistente vocale di Amazon era stata annunciata a novembre ma è adesso ufficialmente disponibile anche per l’Italia.

Complice il periodo di vacanze appena trascorso, vi sarà forse sfuggito il suo arrivo nell’applicazione Alexa, necessaria per gestire tutti i dispositivi Echo, in particolare nella sezione Skill e Giochi. Sarà infatti sufficiente ricercare “iRobot” nella sezione, effettuare l’accesso con il proprio account per iniziare a poter gestire gli aspirapolvere Roomba connessi (dunque tutti i più recenti, tra cui l’e5, il 671, il top di gamma 981 e tanti altri).

La Skill permette al momento di fare operazioni molto semplici, tra cui avviare la pulizia, terminarla o rimandare il robot alla base. Si possono inoltre programmare gli orari di pulizia, chiedere informazioni in merito alla posizione del robot e tanto altro. Al momento non è possibile ottenere aggiornamenti riguardo allo stato di manutenzione o alla sostituzione degli elementi soggetti a usura, ma non escludiamo che tali funzioni possano arrivare in futuro, in quanto sono già disponibili tramite l’applicazione ufficiale iRobot Home.

Dunque, se avete a casa un Amazon Echo e un aspirapolvere compatibile, potete scaricare la Skill da questo link.