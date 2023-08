Chandrayaan-3, sonda di produzione indiana, è atterrata con successo sulla superficie lunare, segnando un passo importante per la sua nazione di origine e per il mondo Intero.

L’atterraggio sul suolo lunare è avvenuto poco fa, alle 14:34 ora italiana, circa un mese dopo il lancio. Solo qualche giorno fa anche la Russia aveva provato a far atterrare una sua sonda sulla Luna, ma l’operazione si era conclusa in uno schianto.

Così l’India è la quarta nazione ad aver concluso con successo un atterraggio sul nostro satellite, dopo Unione Sovietica, Stati Uniti e (di recente) Cina. Chandrayaan-3 tuttavia è il primo manufatto ad atterrare sul polo sud lunare, un’area dove compiere nuove ricerche – non si scarta nemmeno la presenza di acqua.

Chandrayaan-3, la terza versione della missione indiana Chandrayaan (“veicolo lunare” in sanscrito), ha l’obiettivo di dimostrare la sicurezza dell’atterraggio e del movimento sulla superficie lunare e di condurre esperimenti scientifici in loco. La missione è stata sviluppata con un budget piuttosto basso in confronto ad altri, “solo” 75 milioni di dollari; piuttosto poco per fare tutto, eppure è stato possibile.

Chandrayaan-3 Mission:

'India,

I reached my destination

and you too!'

: Chandrayaan-3 Chandrayaan-3 has successfully

soft-landed on the moon !. Congratulations, India!#Chandrayaan_3#Ch3 — ISRO (@isro) August 23, 2023

Uno degli “effetti collaterali” è che il razzo è meno potente; per acquisire la spinta necessaria ha quindi dovuto compiere diverse orbite intorno alla Terra, prendendo sempre più velocità. Il viaggio inoltre è durato più a lungo, ma alla fine la cosa più importante è arrivare tutti interi.

Il rover avrà una missione piuttosto breve, circa 14 giorni, ma sarà comunque l’occasione per raccogliere dati molto importanti. L’anno prossimo infatti sarà invece il turno della NASA e di Artemis III, una missione che dovrebbe riportare esseri umani sulla Luna dopo oltre 50 dal primo “allunnaggio”. Le conoscenze acquisite dalla missione indiana Chandrayaan-3 saranno utili per comprendere la superficie prima dell’atterraggio umano.

L’India ha inoltre siglato accordi di collaborazione con la NASA, al di là del programma Artemis. Astronauti indiani, per esempio, saranno addestrati negli Stati Uniti per poi salire a bordo della ISS, l’anno prossimo.

