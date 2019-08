La Spezia, al via la commercializzazione dei servizi su fibra ottica Open Fiber

Più di 11mila abitazioni di La Spezia possono già navigare fino a 1 Gigabit al secondo grazie alla fibra di Open Fiber. Vodafone, Wind Tre, Tiscali e Withu sono i primi operatori partner a erogare il servizio.

Anche La Spezia, secondo centro urbano della Liguria e importante polo industriale del Mediterraneo nel settore navale, accelera grazie all’infrastruttura FTTH di Open Fiber: la società guidata da Elisabetta Ripa ha infatti completato il cablaggio delle prime 11mila unità immobiliari della città, dove da oggi è disponibile una nuova rete, moderna e all’avanguardia, che abilita velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. La fibra ultraveloce è già arrivata nei quartieri Migliarina e Canaletto, ma proseguono i lavori per collegare alla banda ultra larga le quasi 36mila unità immobiliari previste nel piano di sviluppo di Open Fiber.

La società partecipata da Enel e CdP Equity sta cablando La Spezia, dove ha sede anche uno dei più importanti Arsenali militari marittimi d’Italia, attraverso circa 21mila chilometri di fibra ottica in modalità FTTH, e grazie ad un investimento complessivo pari a oltre 13 milioni di euro.

L’obiettivo di Open Fiber è realizzare una rete a banda ultra larga quanto più pervasiva ed efficiente possibile, che favorisca il recupero di competitività del sistema Paese e, in particolare, l’evoluzione verso Industria 4.0. I servizi abilitati dalla banda ultra larga sono numerosi e si estendono ad ambiti come l’Internet of Things, l’e-health, il cloud computing, lo streaming online di contenuti in HD, l’accesso ai servizi avanzati della Pubblica Amministrazione, applicazioni Smart City come la mobilità sostenibile, il controllo elettronico degli accessi, il monitoraggio ambientale, la gestione dell’illuminazione pubblica e la digitalizzazione dei servizi per il turismo.

Vodafone, Wind Tre, Tiscali e Withu sono le aziende partner che per prime stanno commercializzando servizi su rete Open Fiber per il comune di La Spezia, ma nei prossimi mesi altri operatori cominceranno a erogare servizi in fibra ultraveloce. In particolare, epr quanto riguarda Wind, La linea ultraveloce è attivabile con soluzioni convergenti che prevedono una linea fissa in fibra FTTH e 100 Giga per gli smartphone di tutta la famiglia, inclusi nell’offerta Fibra 1000 a brand Wind, e Giga illimitati da smartphone con Super Fibra a brand Tre.