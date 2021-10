La star NBA Kevin Durant collaborerà con Dapper Labs per una collezione NFT

Dapper Labs, il creatore della popolare piattaforma di NFT dedicati al basket da collezione, NBA Top Shot, ha dichiarato di aver raggiunto un accordo biennale col grande Kevin Durant, che ricoprirà un ruolo di sviluppo creativo per curare la collezione NFT NBA Top Shot Moments e contenuti video.

Boardroom ha detto che la partnership porterà a omaggi, riflettori su momenti chiave, fan-to-fan trading e contenuti video dietro le quinte. Durant è una delle tante stelle NBA, tra cui Michael Jordan, che ha investito in un grande round di finanziamento per Dapper a marzo.

“Dal momento in cui abbiamo incontrato Kevin e il co-fondatore di Thirty Five Ventures, Rich Klein, è stato chiaro che condividevamo la passione di avvicinare i fan come non mai e nei modi più epici ai loro atleti preferiti”, ha dichiarato Roham Gharegozlou, CEO di Dapper Labs. “Mentre Kevin Durant continua a mettere il suo timbro sui momenti che cambiano il gioco, siamo in grado di offrire ai fan l’accesso a lui in modi completamente nuovi e cementare il posto di NBA Top Shot al centro dell’esperienza dei fan”.