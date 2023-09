La NASA ha svelato i suoi piani per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) in vista della sua “dismissione” entro la fine del decennio. L’agenzia spaziale statunitense ha lanciato un’apposita richiesta di proposte per la creazione di un nuovo veicolo spaziale che avrà il compito di guidare la stazione verso una disintegrazione controllata nell’atmosfera terrestre.

Stazione Spaziale Internazionale. Crediti: ESA

Secondo la politica attuale, la NASA e la maggior parte dei suoi partner internazionali hanno l’intenzione di mantenere operativa la ISS fino al 2030, momento in cui la struttura di base della stazione diverrà troppo logorata per garantire la sicurezza degli astronauti a bordo. Il problema principale riguarda la corretta disposizione della struttura spaziale, che pesa ben 100 tonnellate.

L’opzione di spingerla verso un’orbita più elevata è stata esclusa, a causa dell’immensa quantità di energia richiesta e degli stress meccanici che potrebbero causare la frammentazione della stazione. L’alternativa più sicura è quella di procedere a una discesa controllata dell’ISS nell’atmosfera, dove essa si incendierà e i detriti sopravvissuti cadranno in una regione oceanica disabitata.

Inizialmente, l’idea prevedeva l’utilizzo di una serie di navi cargo russe Progress, comandate in modalità robotica, per spingere la ISS nell’orbita desiderata. Tuttavia, uno studio condotto dalla NASA e dai partner internazionali della ISS ha dimostrato che questa opzione non sarebbe stata efficace come previsto.

Come alternativa, la NASA ha lanciato una proposta rivolta a società statunitensi affinché sviluppino un “Veicolo di Deorbitazione degli Stati Uniti” (USDV) che sarà utilizzato nella fase finale della deorbitazione della stazione spaziale, quando questa stessa scenderà naturalmente di quota a causa del decadimento dell’orbita. Questo nuovo veicolo potrà essere una modifica di uno già esistente o un progetto completamente nuovo. Le aziende concorrenti sono state invitate a partecipare a un accordo a prezzo fisso, che coprirà il design, lo sviluppo, i test e successivamente, la costruzione e la messa in servizio effettiva del veicolo.

La NASA, insieme ai suoi partner internazionali, sta cercando soluzioni innovative per garantire che la stazione spaziale possa essere smaltita in modo controllato, senza costituire un pericolo per l’ambiente spaziale e la Terra stessa.