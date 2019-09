La storia di Olivetti protagonista a Milano, tre appuntamenti tra settembre e dicembre

La storia di Olivetti torna al Museo del Novecento di Milano con tre appuntamenti, tra settembre e dicembre.

La storia di Olivetti torna protagonista a Milano presso il Museo del Novecento. Dopo il successo del marzo scorso della mostra “Olivetti, una storia di innovazione” nell’ambito della Milano Digital Week, ecco nuovamente tre diversi appuntamenti tematici. Grazie alla collaborazione dell’Associazione Archivio Storico Olivetti e il supporto del Gruppo TIM è stato possibile dar vita a un’esposizione che “ripercorre il passato proiettandosi nel futuro dell’azienda“.

Il primo appuntamento del racconto #StoriaDiInnovazione (11 settembre-13 ottobre) vede protagonista l’Olivetti Design Contest attraverso pannelli espositivi, video e prodotti finalisti dell’ultima edizione, alternati con alcuni prodotti iconici del passato. “È l’iniziativa in ambito industrial design rivolta agli studenti di alcuni fra i più prestigiosi istituti italiani ed internazionali, che premia i progetti che propongono contributi originali e innovativi alla realizzazione di prodotti specifici indicati di volta in volta nel bando”, spiega l’azienda.

Seguirà, dal 15 ottobre al 17 novembre, “La donna nella pubblicità Olivetti”, mostra nella quale, grazie al materiale fornito dall’Associazione verrà evidenziata la visione innovativa di Olivetti. “Già nel primo Novecento, quando in tutta Europa le condizioni del lavoro femminile erano assai difficili e talvolta miserabili, in Olivetti le donne potevano usufruire di un sistema di servizi sanitari e assistenziali a sostegno della maternità e dell’infanzia che non aveva paragone non solo in Italia”, spiega l’azienda.

Infine, il ciclo di esposizioni proseguirà, dal 19 novembre al 29 dicembre, con l’appuntamento dedicato a “I benefici della tecnologia sulle persone”, in cui si racconterà il percorso dell’azienda e la sua continua innovazione volta a produrre macchine per migliorare la produttività, l’efficienza e per rendere meno pesante il lavoro negli uffici di tutto il mondo. Lo Scrivere, il Calcolo e l’Elettronica nei prodotti per ufficio hanno segnato il progresso tecnologico frutto di ricerca ed innovazione che, per sua stessa natura, ha generato ricadute positive in tutti gli ambiti.