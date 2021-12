La volatilità dei prezzi di ethereum ha terrorizzato gli investitori

Il prezzo di ethereum ha visto una notevole crescita dall’inizio di quest’anno. In particolare, il prezzo dei ETH è aumentato di oltre il 500%. Tuttavia, vale la pena notare che, a differenza dell’intero mercato, ether non ha assistito a un calo elevato, poiché il suo prezzo è diminuito solo di poco più del 2,3%. Tuttavia, dopo il crollo, il prezzo è ritornato ai livelli precedenti. Nonostante ciò il calo è comunque riuscito a terrorizzare gli investitori dell’asset. Ma ancora molti sono preoccupati perché un tale scenario è stato generato.

Secondo i dati di IntoTheBlock, che ha analizzato le ragioni per cui questo fine settimana Ether è precipitato, il prezzo di Ethereum è diminuito a causa di molteplici motivi. Tra essi gli investitori istituzionali hanno avuto un ruolo. In effetti, i volumi medi di trading sono improvvisamente aumentati di 6 miliardi di dollari e hanno raggiunto 18 miliardi di dollari.

In particolare, l’ultima volta che tali volumi sono stati osservati così alti è stato quando il più grande altcoin è sceso di oltre il 7% a metà del mese scorso. Questi grandi volumi di transazioni rappresentano circa l’89% di tutti i volumi di questo fine settimana, che è stato poco più di 20 miliardi di dollari.

Dopo il calo del prezzo di ethereum, gli investitori dell’asset digitale hanno continuato ad acquistare. È stato anche incredibile vedere che alcuni degli investitori che erano precedentemente inattivi sono improvvisamente tornati in auge, il che ha causato un picco attivo del 50%. Sebbene alcuni degli investitori fossero in grado di accumulare più ether, la maggior parte di loro probabilmente non lo era. È stato osservato che il giorno dopo il flash crash, più di 81.000 ethereum per un valore di 354 milioni di dolalri sono stati venduti in piattaforme di scambio. Tuttavia, il 10% degli indirizzi di portafoglio attivi ha dovuto affrontare perdite notevoli, gli investimenti ETH sono comunque ancora i più redditizi.

Man mano che più portafogli si attivavano, la liquidità sulle reti Ether aumentava insieme al volume. Pur notando il saldo medio che non aveva visto un calo importante negli ultimi due mesi. Quindi, sembra evidente che gli investitori continueranno a salire. Secondo i dati di TradingView, attualmente la fase al ribasso sembra rallentare.