L’adozione di bitcoin in El Salvador? Un’eccezione alla regola, non un modello per il futuro

Secondo William Je, CEO della società di investimento istituzionale Hamilton Investment Management, l’adozione da parte di El Salvador di bitcoin come moneta a corso legale non è un modello per il futuro, ma piuttosto un’eccezione alla regola. L’esperto ritiene che l’adozione mette in discussione la fattibilità delle criptovalute decentralizzate come analogo per le valute nazionali, soggette a controllo centralizzato.

“Ricordiamo che El Salvador è un’economia in via di sviluppo e una nazione con una storia di cambiamenti valutari. Nel 2001, El Salvador ha sostituito la sua valuta nazionale di allora, il colón, con il dollaro USA. La sua adozione del bitcoin come moneta a corso legale è dovuta alla stessa sfida che la nazione ha affrontato 20 anni fa, ovvero che poco meno di un quarto del PIL del paese proviene dalle rimesse dei suoi cittadini che vivono e lavorano all’estero”, ha commentato Je.

Le tasse di rimessa costano ai cittadini di El Salvador più di 400 milioni di dollari all’anno secondo il governo di El Salvador. Inoltre, la maggior parte delle persone nel paese non ha un conto bancario. L’adozione di una criptovaluta può creare l’accesso a una varietà di altri servizi finanziari per la prima volta. I creditori globali come il Fondo Monetario Internazionale stanno esprimendo sempre più preoccupazione per l’adozione di una criptovaluta decentralizzata apolide come Bitcoin, che è un asset altamente speculativo. Secondo Je, è altamente improbabile che qualsiasi grande economia sviluppata prenda il comando di El Salvador.

Credit: Pixabay

Allo stesso tempo, un numero crescente di paesi sta prendendo in considerazione il lancio di valute digitali proprie. I dati del Consiglio Atlantico mostrano che poco meno di 90 banche centrali in tutto il mondo stanno esplorando l’idea di lanciare una CBDC. La Cina sta testando l’e-CNY (yuan digitale) da aprile 2021. Gli Stati Uniti stanno esplorando la possibilità di un dollaro digitale attraverso due programmi. Le Bahamas hanno lanciato una versione digitale del loro dollaro e la Nigeria ha introdotto l’eNaira quest’anno.

Nel Regno Unito, la Banca d’Inghilterra e HM Treasury sono in trattative per il futuro lancio di una stablecoin CBDC, che dovrebbe avvenire tra il 2025 e il 2030. Gli individui e le imprese saranno in grado di utilizzare questa valuta digitale per le loro esigenze di pagamento quotidiane, secondo quanto affermato dalla Banca d’Inghilterra. Sarà utilizzato in parallelo ai depositi in contanti e bancari.