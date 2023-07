L’Agenzia delle Entrare è a caccia di informatici (e non solo), ma stavolta non si parla di pirati, gestori di IPTV e quant’altro: ci sono 4500 nuovi posti di lavoro, per cui l’ente ha già pubblicato i bandi di concorso con una prima prova d’esame che si terrà già dopo l’estate.

Tra le competenze richieste figurano analisi dati, infrastrutture e sicurezza informatica per attività legate allo sviluppo e al monitoraggio dei sistemi e assistenza tecnica. L’Agenzia sta cercando però anche altre figure, tra cui esperti in materia fiscale e catastale, risorse umane, ingegneri per logistica e contratti.

Gli esperti fiscali serviranno per fornire assistenza e servizi fiscali, effettuare controlli, accertare contenzioni ed effettuare riscossioni; saranno oggetto dell’esame elementi come diritto tributario, diritto civile, commerciale, amministrativo e penale, oltre alla contabilità. Gli esperti in materia catastale dovranno invece occuparsi di aggiornare e conservare i registri immobiliari.

Previsto per la fine del 2023 anche il bando per logistica e contratti, con cui l’Agenzia delle Entrate ricerca ingegneri che gestiscano l’acquisizione di beni e servizi organizzando e predisponendo gare e contratti, oltre a gestire gli immobili dell’ente e diverse attività per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Ci sarà invece da attendere il 2024 per gli esami dedicati alle risorse umane, che si occuperanno a loro volta di selezionare, valutare e formare chi lavorerà presso l’Agenzia, e per quelli addetti ai servizi catastali, cartografici ed estimativi, per cui sarà richiesta una laurea in Architettura o Ingegneria.

