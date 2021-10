L’agenzia delle entrate USA considera le criptovalute una priorità assoluta

L’uso della criptovaluta nell’industria della cannabis è motivo di preoccupazione negli Stati Uniti. La cannabis medica è ora legale in oltre 35 stati, mentre in 17 ne è consentito anche l’uso ricreativo. Tuttavia, nonostante le leggi che cambiano, il sistema bancario tradizionale evita ancora le società che operano in questo settore, che hanno quindi iniziato a esplorare alternative, con le valute digitali in cima alla lista.

L’IRS è entusiasta di tassare i guadagni realizzati dalle società di cannabis attraverso l’uso di valute digitali. In un recente avviso, il commissario della divisione Small Business dell’IRS De Lon Harris ha offerto una guida per la prima volta su questo settore emergente. Gli Stati Uniti hanno inasprito le loro regole che regolano gli scambi crittografici negli ultimi tempi.

Credit: Foto di David McBee da Pexels

“Un’altra delle nostre principali priorità di applicazione nel settore della cannabis è l’uso della criptovaluta. Coloro che la usano devono capire che l’IRS la considera una proprietà e ci sono guadagni che sono tassabili”, ha scritto De Lon Harris. Il commissario ha anche consigliato alle aziende di cannabis di assicurarsi di lavorare con scambi crittografici affidabili nelle loro transazioni di valuta digitale. Gli Stati Uniti hanno inasprito le loro regole che regolano gli scambi negli ultimi tempi, con alcuni come Coinbase che hanno quasi attirato l’ira del regolatore dei titoli, mentre altri come BitMEX e Kraken hanno dovuto pagare sanzioni per i loro crimini.