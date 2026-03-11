Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sulla lavatrice LG da 11KG A-10 BLACK DOOR, un elettrodomestico di ultima generazione con classe energetica A -10% e capacità di 11kg. Dotata di tecnologia AI DD, lavaggio a vapore e programma Allergy Care certificato BAF, rappresenta una scelta eccellente per ogni casa. Oggi è disponibile a soli 423,80€ invece di 636€, con uno sconto del 33%.

Lavatrice LG 11kg, chi dovrebbe acquistarla?

Questo modello è consigliato a chi cerca una lavatrice ad altissima efficienza energetica, con una classe A superiore del 10% rispetto agli standard tradizionali. È ideale per famiglie numerose grazie alla capienza da 11 kg, contenuta in soli 56,5 cm di profondità. Chi soffre di allergie troverà nel programma Allergy Care un alleato prezioso, capace di eliminare il 99,9% degli acari. Il lavaggio a vapore soddisfa le esigenze di chi desidera capi igienizzati e privi di germi, batteri e allergeni.

Grazie alla tecnologia AI DD, questa lavatrice si adatta automaticamente a ogni tipo di tessuto scegliendo tra 20.000 combinazioni di movimento, rendendola perfetta per chi vuole il massimo della cura per i propri capi. Il motore Inverter Direct Drive garantisce silenziosità e durata nel tempo, mentre la funzione Smart Diagnosis è pensata per chi apprezza la comodità tecnologica.

Questa lavatrice LG è un modello Classe A -10% con capacità di 11kg e profondità di soli 56,5cm. Integra AI DD, lavaggio a vapore, programma Allergy Care certificato BAF e motore Inverter Direct Drive per prestazioni silenziose e precise.

