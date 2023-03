Siete alla ricerca di una nuova macchina per il caffè e desiderate un prodotto dalla qualità eccelsa ma al contempo non volete spendere troppo? Grazie alle Offerte di Primavera di Amazon potrete acquistare il modello perfetto per voi, dato che la fantastica Lavazza A Modo Mio Jolie con 64 capsule incluse gratuitamente è disponibile a soli 86,90€ invece di 124,90€!

Non solo potrete risparmiare 50,00€, ma la macchina del caffè arriverà direttamente a casa vostra, in pochi giorni e senza alcuna spesa di spedizione se siete clienti Amazon Prime. In caso contrario vi consigliamo di prendere in considerazione l’iscrizione all’abbonamento, dato che il servizio è gratuito per i primi 30 giorni dalla sottoscrizione e si tratta dunque del momento perfetto per provarlo.

Il punto di forza della Lavazza A Modo Mio Jolie è la sua semplicità d’uso: un singolo pulsante vi permetterà sia di accendere e spegnere la macchinetta che erogare il caffè. Inoltre, il sistema Stop&Go farà fuoriuscire solo la quantità che desiderate nella tazzina, per un risultato sempre conforme ai vostri gusti e senza alcuno spreco di liquido.

Vi basteranno 35 secondi per ottenere un caffè dal gusto intenso e aromatico proprio come al bar, e non dovrete preoccuparvi di svegliare familiari o vicini nel caso in cui lo facciate la mattina presto; la Lavazza A Modo Mio Jolie è infatti estremamente silenziosa, e non sentirete alcun rumore a distanza di pochi metri. Inoltre, la macchinetta si spegnerà automaticamente dopo pochi minuti dall’utilizzo, impedendovi così di sprecare energia elettrica.

La Jolie si adatterà perfettamente a qualsiasi arredamento e spazio grazie al suo design compatto e colorato. Essendo poi compatibile con tutte le capsule del sistema Lavazza A Modo Mio vi permetterà di godere di tantissime varietà di caffè e non solo: in commercio troverete anche un’ampia scelta di the, cioccolate e tisane per accontentare i più piccoli o coloro che non amano la caffeina.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

