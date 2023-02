Quando si parla di macchine per il caffè, una delle marche più amate in assoluto dagli italiani è Lavazza. Semplici da utilizzare e da lavare, compatte per occupare poco spazio e soprattutto capaci di fare espressi buoni come al bar, sono la soluzione perfetta per chi desidera un prodotto dalla qualità eccellente ma non vuole spendere troppo. Se siete alla ricerca di una nuova macchinetta o volete sostituire la vostra, non possiamo dunque che consigliarvi uno dei modelli più amati del brand italiano, oggi scontato a soli 84,90€!

La macchina per caffè Lavazza A Modo Mio Tiny, ovvero la versione utra-compatta del prodotto, è infatti disponibile su Amazon a 20,00€ in meno rispetto al suo prezzo di listino di 104,90€. L’offerta è però resa ancor più interessante dal fatto che sono incluse ben 64 capsule completamente gratis, consentendovi così di avere una scorta pronta all’uso senza dover aggiungere un euro.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, la Lavazza A Modo Mio Tiny ha tutte le caratteristiche che potreste mai cercare in una macchinetta: con un singolo pulsante potrete accendere e spegnere il dispositivo e preparare il caffè. Vi basterà dunque caricare la cialda, e con pochi passaggi avrete tra la vostra ricarica di energia.

Grazie al poggia tazza rimovibile e regolabile in due diverse altezze avrete modo di scegliere tra la bontà di un espresso classico o quella di un caffè lungo, e una volta riempito il vano vi basterà estrarlo e svuotare le cialde nella spazzatura. Inoltre, il serbatoio è trasparente ed elegante, quindi riuscirete sempre a controllare la quantità di acqua rimasta con un colpo d’occhio.

La macchinetta è compatibile con tutte le capsule Lavazza A Modo Mio, quindi potrete godere di tutte le varietà di caffè eccellente commercializzate dal brand italiano, che vanno incontro a qualsiasi gusto. Vi è però scelta anche per i più piccoli o per coloro che non amano la caffeina, dato che sono disponibili altre bevande calde come the, tisane e cioccolate.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto.

