Le arti marziali miste entrano nel mondo degli NFT

Qualche giorno fa la UFC (Ultimate Fighting Championship), l’organizzazione di arti marziali miste statunitense, e Crpto.com, una piattaforma di scambio valuta, hanno annunciato il lancio di una raccolta NFT ufficiale che presenteranno opere d’arte ispirate a poster di eventi, profili di atleti, cinture di campionato, avatar, collaborazioni di artisti e mystery box.

La collezione di NFT chiamata “UFC 268 Packs” uscirà il 4 novembre e i poster dei combattimenti e i disegni delle cinture saranno basati sul prossimo evento “UFC 268: Usman vs. Covington 2”, che si terrà al Madison Square Garden. L’annuncio dice che i fan UFC possono acquisire le NFT “fino a esaurimento scorte”.

Tracey Bleczinski, vicepresidente senior dei prodotti di consumo globali dell’UFC, ritiene che gli NFT siano un ottimo modo per i fan di connettersi con il marchio UFC. “Gli NFT sono un’entusiasmante espansione del forte mercato collezionabile di UFC e un modo innovativo e autentico per i nostri fan appassionati di rimanere in contatto con il marchio UFC”, ha detto Bleczinski in una dichiarazione rilasciata ai giornalisti.