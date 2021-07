Le autorità finanziarie UK ammoniscono Binance

La Financial Conduct Authority è un organo di regolamentazione finanziaria del Regno Unito, che opera in modo indipendente dal governo britannico ed è finanziato con la tassazione dei membri dell’industria dei servizi finanziari. Il suo compito è vigilare sui mercati finanziari del Regno Unito. Pochi giorni fa, ha emesso un provvedimento nei confronti di Binance. Di cosa si tratta?

In un documento, pubblicato sul sito ufficiale della Financial Conduct Authority e intitolato “Avviso ai consumatori su Binance Markets Limited e il gruppo Binance”, si legge esplicitamente: “Binance Markets Limited non è autorizzata ad intraprendere alcuna attività regolamentata nel Regno Unito. Questa azienda fa parte di un gruppo più ampio (Binance Group)”. Ma Binance Markets, ha ricordato Binance stessa su Twitter, è un’entità legale separata e non offre gli stessi prodotti e servizi di Binance. Non solo: Binance Markets non ha ancora avviato alcuna attività nel Regno Unito.

Per questo Binance ha poi sottolineato che “L’avviso della Financial Conduct Authority non ha alcun impatto diretto sui servizi forniti da Binance.com […]”. Ciò significa che, pur non potendo usare Binance Markets, le altre funzioni del trading statunitense sono disponibili per i britannici. Ma il report della Financial Conduct Authority sembra comunque essere un monito per le aziende che operano in criptovalute nel paese: stando a quanto riportato, la maggioranza di queste aziende opererebbe senza autorizzazioni, registrazioni e/o licenze per operare nel Regno Unito.

Ciò implica che i britannici che investono su queste piattaforme non abbiano accesso a una serie di garanzie. Che sia questa mancanza ad aver spinto la Bank of England ad assumere posizioni nettamente contrarie alle criptovalute? Nel frattempo abbiamo discusso con Nicola Palmieri, creator italiano tra i 100 selezionati da Binance, di NFT, arte e altro.