Le criptovalute non hanno ragione di esistere, secondo la Banca Centrale Europea

Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, ha criticato le criptovalute in una conferenza pubblicata il 10 dicembre, sostenendo che non hanno motivo di esistere. Nonostante il fatto che il valore totale del mercato delle criptovalute abbia superato i 3mila miliardi di dollari quest’anno, Panetta afferma che le criptovalute non sono utili né per la società né per l’economia.

In effetti, afferma che la crittografia ha un impatto negativo sulla società a causa dell’impatto negativo del mining sull’ambiente, delle attività criminali associate alla crittografia e della mancanza di meccanismi normativi per proteggere gli investitori.

Ora che le criptovalute hanno raggiunto valutazioni così elevate, pongono rischi significativi per il sistema finanziario globale, secondo il funzionario della BCE. Panetta ha anche preso di mira le criptovalute supportate da fiat, ribadendo che in realtà sono monete “instabili” a causa di problemi di solvibilità. Tuttavia, anche se le stablecoin fossero effettivamente completamente supportate da attività di riserva, i loro emittenti sarebbero comunque interessati a realizzare un profitto invece di servire l’interesse pubblico.

Ha poi continuato a sostenere il lancio di una criptovaluta digitale della banca centrale che sostituirebbe il contante come mezzo di pagamento: Le banche centrali devono quindi garantire che la moneta della banca centrale sia pienamente utilizzabile e possa mantenere il suo ruolo di ancoraggio dei pagamenti. Questo è l’obiettivo primario dell’euro digitale.

Il 9 dicembre, Reuters ha riferito che Project Jura, una sperimentazione CBDC dell’euro digitale e del franco svizzero tra le banche centrali di Svizzera e Francia, è stata un successo. Il mese scorso, Evelien Witlox, direttore globale dei pagamenti di ING, è stato assunto per guidare il programma di euro digitale della BCE.