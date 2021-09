Le criptovalute possono davvero essere un’alternativa alle banche?

Satoshi Nakamoto, pseudonimo dietro cui si cela l’inventore di bitcoin, ha definito la criptovaluta come una “versione peer-to-peer del contante elettronico” che consente “pagamenti online da inviare direttamente da una parte all’altra senza passare attraverso un istituto finanziario”. ‎

Nel contesto di un sistema di infrastrutture finanziarie dominato dalle banche centrali, bitcoin risolve tre problemi. In primo luogo, elimina il problema della doppia spesa. Ogni bitcoin è unico e crittograficamente protetto, il che significa che non può essere violato o replicato. Pertanto, non è possibile spendere bitcoin due volte o falsificarlo. ‎

In secondo luogo, anche se è decentralizzato, la rete bitcoin è ancora un sistema affidabile. In questo caso, trust è un costrutto algoritmico. Le transazioni sulla rete di bitcoin devono essere approvate da nodi sparsi in tutto il mondo per essere incluse nel libro mastro. Anche un singolo disaccordo da parte di un nodo può rendere la transazione non idonea per l’inclusione nel libro mastro di bitcoin. ‎

In terzo luogo, la rete di bitcoin elimina la necessità di un’infrastruttura centralizzata, semplificando il processo di produzione e distribuzione della valuta. Chiunque abbia un nodo completo può generare bitcoin a casa. Gli intermediari non sono necessari per il trasferimento peer-to-peer tra due indirizzi sulla blockchain di bitcoin. Pertanto, una rete di banche noleggiate da un’autorità centrale non è necessaria per distribuire la criptovaluta. ‎

Credit: Pixabay

Tuttavia, l’indipendenza economica promessa da bitcoin comporta anche alcuni svantaggi. Il primo di questi è lo status di bitcoin come mezzo di transazione. Da quando è stato rilasciato al grande pubblico, ci sono stati pochissimi usi legittimamente registrati per bitcoin, con la criptovaluta che ha invece guadagnato notorietà come favorita per le transazioni criminali e come strumento di speculazione.‎ ‎

In secondo luogo, la criptovaluta è ‎‎diventata a corso legale‎‎ in El Salvador, ma al momento resta l’unico Paese a consentire la criptovaluta per le transazioni. Infine, bitcoin è volatile e limitato nella sua offerta. Ci saranno solo ‎‎21 milioni di bitcoin estratti‎‎, una decisione che ne limita fortemente l’uso. La scarsità inoltre ha anche reso la criptovaluta un asset attraente per la speculazione, il prezzo oscilla costantemente tra crolli e rialzi repentini, rendendo difficile l’uso nelle transazioni quotidiane. ‎

I problemi legati all’uso di Bitcoin non hanno comunque scoraggiato le banche centrali dall’adattare gli elementi più vantaggiosi della criptovaluta per progettare le proprie valute digitali, conosciute con l’acronimo di CBDC, in grado di unire i punti di forza delle criptovalute con quelle delle monete nazionali, come ad esempio la stabilità nel prezzo.