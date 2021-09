Le criptovalute? Sono un potenziale disastro, parola dell’ex Presidente USA Donald Trump

Donald Trump è tornato a dire la sua sulle criptovalute, durante un’intervista con Fox Business. Il conduttore ha infatti chiesto all’ex Presidente degli Stati Uniti se si sia mai dilettato in bitcoin o criptovalute. La risposta non si è fatta attendere: “Non lo faccio”, ha infatti affermato Trump, “Mi piace la valuta degli Stati Uniti. Penso che le altre monete siano potenzialmente un disastro in attesa di accadere. Sento che le criptovalute danneggiano la valuta degli Stati Uniti e penso che dovremmo rafforzarci, dovremmo investire nella nostra valuta, non in criptovalute. Loro possono essere false, chissà cosa sono” ha concluso infine.

La posizione dell’ex presidente comunque non è una novità, Trump infatti è sempre stato critico con le criptovalute in generale e con i bitcoin in particolare. A giugno scorso ad esempio aveva affermato di non amare i bitcoin “perché è un’altra valuta che compete contro il dollaro. Voglio che il dollaro sia la valuta del mondo”. Nel 2019 inoltre, mentre era ancora presidente degli Stati Uniti, Trump aveva twittato: “Non sono un fan di bitcoin e altre criptovalute, che non sono soldi e il cui valore è altamente volatile e basato sul nulla. Le risorse crittografiche non regolamentate possono facilitare comportamenti illeciti, incluso il commercio di droga e altre attività illegali”.

Durante l’ultima intervista comunque Trump ha affermato, riferendosi alle criptovalute, che “sono certamente qualcosa di cui la gente non sa molto”. Che sia qui la chiave di tanta diffidenza?