Le IA possono riprodursi e addestrare i nuovi modelli senza intervento umano

I modelli di intelligenza artificiale di grandi dimensioni hanno raggiunto una potenza sufficiente per generare autonomamente nuovi strumenti di intelligenza artificiale più piccoli, il tutto senza richiedere alcun intervento umano.

Un gruppo di scienziati provenienti dal MIT e da diverse sedi dell'Università della California, in collaborazione con la società di tecnologia dell'IA Aizip, afferma di poter indurre i modelli di intelligenza artificiale di ampia portata, come quelli alla base di ChatGPT, a replicarsi automaticamente.

Yan Sun, CEO di Aizip, ha spiegato a Fox News che attualmente si stanno impiegando modelli più grandi per costruire versioni più piccole, un processo assimilabile a un fratello maggiore che assiste il fratello minore nel miglioramento. Questo rappresenta il primo passo verso un futuro in cui l'IA si auto-evolverà, nonché essenziale per dimostrare che i modelli di intelligenza artificiale possono generare autonomamente altri modelli.

Un membro del team di ricerca, Yubei Chen, ha aggiunto che la loro tecnologia rappresenta una svolta, in quanto per la prima volta hanno sviluppato un flusso di lavoro completamente automatizzato in grado di progettare modelli di intelligenza artificiale senza intervento umano.

Nonostante i costi giornalieri riportati di circa $700.000 per l'esecuzione di modelli di lingua di grandi dimensioni come ChatGPT, i modelli di intelligenza artificiale più piccoli, spesso denominati "piccolo apprendimento automatico" o TinyML, possono funzionare a un costo contenuto e possono essere implementati su dispositivi portatili. TinyML, per esempio, può essere impiegato per compiti specifici in una vasta gamma di settori, dal riconoscimento facciale agli apparecchi acustici e agli elettrodomestici.

Il team si concentra sulla creazione di queste piccole IA, sottolineando che il processo di progettazione può ora essere eseguito automaticamente da un'IA più avanzata. Guardando al futuro, credono che modelli di intelligenza artificiale di grandi e piccole dimensioni collaboreranno per costruire un ecosistema completo di intelligenza.