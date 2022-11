Il Black Friday 2022 è arrivato e, con esso, sono arrivate anche tantissime (ed ottime) offerte relative al mondo degli elettrodomestici che, come vi stiamo raccontando sin dalle primissime ore di questo venerdì 18 novembre, ci stanno offrendo l’opportunità per acquistare di tutto, a prezzi francamente impensabili fino a qualche ora fa!

Dal canto nostro, proseguendo in quella che, lo preannunciamo, sarà una rassegna particolarmente ricca ed apprezzabile, stiamo selezionando per voi quelle che sono le offerte migliori da ogni ambito, arrivando, ora, anche al tanto apprezzato settore delle friggitrici ad aria che, con questo Black Friday 2022, siamo certi daranno parecchie soddisfazioni a chiunque stesse aspettando sconti degni di questo nome per acquistarne una!

La scelta, come avrete modo di scoprire, è vasta e interessante, ed include modelli con dimensioni e performance anche molto diverse, offrendo così un ventaglio di opzioni che può accontentare sia chi cerca una friggitrice funzionale ma, tutto sommato, economica, sia per chi desidera un prodotto che, in un colpo solo, sia in grado di cuocere un intero pasto familiare! Insomma, che c’è davvero per ogni necessità ed esigenza, ed a questo punto non ci resterebbe che rimandarvi alla nostra selezione di prodotti in sconto.

Prima, tuttavia, ci preme ricordarvi che, onde risparmiare ancora qualcosina in occasione di queste intense giornate di shopping, val sempre la pena prendere in considerazione la sottoscrizione al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite!

Le migliori friggitrici ad aria in offerta per il Black Friday

Cosori CP158-AF | -35%

Tra le più acquistate su Amazon, e con un vanto di oltre 80.000 recensioni utente, la Cosori CP158-AF è una friggitrice ad aria capiente ed efficiente, qui scontata addirittura del 35% grazie alle offerte del Black Friday Amazon, e dunque accessibile a poco più di 100 euro. Un affare per un prodotto davvero ben realizzato che, anzitutto, vanta un cestello dalla capienza di 5,5 litri, più che sufficienti per la cottura di un pollo intero da almeno 2 Kg. Dotata di ben 11 funzioni di cottura, più 2 funzioni speciali demandante al riscaldamento ed al mantenimento di calore (in stile salamandra, per intenderci), la Cosori CP158-AF è potente, efficiente ed affidabile, e si distingue dalla concorrenza per il suo particolare cestello di forma quadrata, che oltre a permettere la cottura di una buona quantità di cibo, permette anche una migliore distribuzione dello stesso, per una cottura efficiente ed una croccantezza eccezionali, anche con la minima quantità di olio.

Philips Essential Airfryer | -27%

Considerata tra le migliori aziende del marcato nell’ambito della produzione di elettrodomestici di qualsiasi tipo, Philips non si smentisce neanche nel campo delle friggitrici ad aria dove, grazie alle offerte del Black Friday Amazon, oggi brilla con una delle proposte più convenienti in termini di rapporto qualità/prezzo. Scontata del 27%, e dunque acquistabile a poco meno di 80 euro, la Philips Essential Airfryer è una friggitrice ad aria compatta e funzionale, progettata con design esclusivo di diffusione dell’aria, che permette una cottura molto rapida dei cibi, pur senza lesinare in termini qualitativi. Promettendo una cucina con, adirrittura, il 90% in meno di grassi, la Philips Essential Airfryer garantisce cibi perfettamente cotti, sia all’esterno che all’interno, e grazie alla sua temperatura liberamente regolabile da zero a 200°, garantisce risultati impeccabili con qualsiasi tipologia di cibo, permettendo una sperimentazione che, di norma, è difficile da trovare sui prodotti al di sotto dei 100 euro.

De’Longhi FH2101.W IDEALFRY | -45%

Caratterizzata da un design unico rispetto alla concorrenza, che garantisce una cottura incomparabile col resto dei prodotti sul mercato, la De’Longhi IDEALFRY è una friggitrice ad aria dal prezzo decisamente più alto rispetto a molti dei prodotti dei competitor, visto che il suo costo si attesta addirittura attorno ai 180 euro. Per fortuna, grazie ad Amazon, oggi questo splendido prodotto è acquistabile con uno sconto pari al 45%, che vi permetterà così di portarvela a cassa ad un prezzo più abbordabile, e questo è decisamente un bene! Questa friggitrice De’Longhi, infatti, non solo ha una capienza eccezionale di circa 6 porzioni, ma grazie al suo design permette anche una cottura molto rapida, ed un eccezionale risultato finale. Il merito è del suo sistema di riscaldamento, con una resistenza posta in alto, direttamente sopra il cibo, ed una diffusione del calore che avviene per mezzo di una ventola molto ampia, creando una cottura uniforme, con modalità del tutto simili a quelle di un forno. La differenza con un forno tradizionale, è che il movimento dell’aria calda si concentra in uno spazio molto contenuto, cuocendo il cibo in modo equo, sia dentro che fuori, il tutto con quantità davvero minime di grassi.

Ultenic K10 | -52%

Forte di una capienza della bellezza di 11 litri, la Ultenic K10 è una friggitrice ad aria davvero unica, con una potenza di ben 1800 Watt! Si tratta di un prodotto dal design unico, che mescola tratti e funzioni di una classica friggitrice ad aria con quelle di un forno elettrico mutifunzione.Si tratta di un prodotto ideale per cucinare qualsiasi piatto formato famiglia, oppure un pasto completo in una sola volta, dandogli sempre la giusta croccantezza ma senza rinunciare a mangiare sano. Questa friggitrice ad aria è dotata di un ottimo cestello rotante in cui preparare anche patatine, nuggets e altro ancora. In più potrete scegliere tra ben 10 modalità di cottura selezionabili direttamente dallo schermo touch! Avrete la possibilità di disidratare frutta e verdura, riscaldare una pizza in una manciata di minuti oppure preparare delle cotolette senza nemmeno un cucchiaio d’olio. Grazie alla tecnologia di propagazione dell’aria ad alta velocità, ed alle sue dimensioni, questo elettrodomestico è l’alternativa ideale a un normale forno, anche perché si riscalda in meno tempo, vi permette di preparare le vostre pietanze in poco e consuma meno elettricità. Da non perdere assolutamente durante il Black Friday, specie considerando il prezzo originale di quasi 200 euro, oggi scontato di oltre la metà!

