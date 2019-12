Le migliori offerte del giorno: Fire TV Stick, Surface e e Smart TV

Si avvicina la fine della prima settimana di dicembre, e con essa si avvicina anche il Natale, aumentando così la fretta di acquistare quanto prima i regali da mettere sotto l’albero. Scegliere il dono più appropriato è cosa non semplice e non sempre si hanno a disposizioni tutti i soldi che si vorrebbe spendere per far felici i propri cari. Per fortuna, nonostante la fine della settimana del Black Friday le offerte sui vari store online non si sono fermate, ed anzi continuano a fioccare, proponendoci ottimi prezzi su molti ottimi prodotti di largo consumo, come smartphone e videogame. Come ieri, anche oggi abbiamo setacciato la rete alla ricerca delle migliori offerte disponibili, ed abbiamo deciso di proporvele qui, in un’unico articolo, così da permettervi di consultarle comodamente tutte insieme.

Se ieri vi avevamo suggerito l’acquisto di Surface Pro 7, oggi le cose non sono tanto differenti in quanto tra le migliori offerte della giornata troviamo su Amazon lo straordinario Surface Laptop 3, ultimo nato della famiglia dei laptop Microsoft e dotato di caratteristiche di tutto rispetto, tali da renderlo uno dei migliori prodotti del mercato di quest’anno, nonché un dispositivo lodevole in generale. Immesso sul mercato sia in versione da 13,5″ che in una più grande da 15″, Surface Laptop 3 arriva con un processore Intel Core di decima generazione a 10 anometri, ma anche con la possibilità di equipaggiare sul modello da 15″ processori AMD Ryzen 7 custom sul modello da 15″. Costruito totalmente in alluminio, Surface Laptop 3 è un piacere da vedere e da utilizzare ed il suo unico neo è sempre stato quello del prezzo, decisamente troppo al di sopra della media del mercato. Ebbene, grazie all’offerta Amazon di oggi, potrete acquistare Surface Laptop 3 con uno sconto di ben 300€, che porta l’originale prezzo di 1.399,00€ ad un più abbordabile 1.099,00€. Un prezzo ancora alto, certo, ma che è giustificato da un hardware e da una qualità dei materiali eccezionali.

Ovviamente non è tutto qui e di seguito abbiamo raccolto per voi quelle che sono le migliori offerte disponibili oggi sui diversi store. Prima di lasciarvi allo shopping, tuttavia, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di consigli per acquisti di Natale potete far riferimento ai nostri consigli per gli acquisti, consultabili tramite la nostra pagina dedicata ai Regali di Natale 2019.

