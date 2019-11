Le migliori offerte della Black Friday Week di eBay

Si aprono le danze del Black Friday di eBay che, quest’anno, ha avviato anticipatamente le sue promozioni grazie alla “Black Friday Week“, una serie di offerte che a partire da oggi (25 novembre) ci accompagnerà fino alla fine della settimana. Le promozioni sono, di per sé, già numerose, e vi permetteranno di risparmiare su diverse tipologie di prodotti, tra cui smartphone, tv e console di videogame, il tutto a prezzi davvero straordinari!

Da segnalare, inoltre, che tutti gli oggetti presenti nella pagina della promozione sono prodotti nuovi venduti da rivenditori affidabili e certificati con feedback estremamente positivi. Inoltre non si tratta di aste ma di acquisti diretti con spedizione gratuita e Garanzia Cliente eBay (servizio clienti via telefono/chat/email, rimborso in caso di mancata ricezione del prodotto e procedura di restituzione facilitata). Insomma: offerte vantaggiose che vanno decisamente colte al volo!

Offerte eBay Black Friday Week

Samsung Galaxy S10e Prism Black

Memoria: 128GB

Garanzia: 12 mesi

Venduto da: Cortocircuitostore

Feedback: 99,7% positivi

» Acquista a 419,90€ ( 779,00€ )

SAMSUNG GALAXY A70 BLU

Memoria: 128GB

Garanzia: 12 mesi

Venduto da: Cortocircuitostore

Feedback: 99,7% positivi

» Acquista a 279,99€ ( 419,00€ )

Apple AirPods with Wireless Charging Case 2nd Generation

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: Monclick

Feedback: 96.1% positivi

» Acquista a 159,99€ ( 229,99€ )

Apple AirPods with Charging Case 2nd Generation

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: Monclick

Feedback: 100% positivi

» Acquista a 129,00€ ( 179,99€ )

HUAWEI P30 PRO BLACK – Dual Sim

Memoria: 128GB

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: Saturo SRL

Feedback: 99,08 positivi

» Acquista a 549,99€ ( 999,99€ )

Asus ROG Phone 2 Gaming 8 Nero

Memoria: 128GB

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: treie3c_logy

Feedback: 99,01% positivi

» Acquista a 479,99€ ( 599,00€ )

Oneplus 7 Pro GM1910 – Dual Sim Libero – Nebula Blu

Memoria: 256GB

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: eglobalcentral-gb

Feedback: 97% positivi

» Acquista a 599,00€ ( 699,00€ )

TV LED Samsung UE55RU7090 55″ Ultra HD 4K Smart Flat HDR

Schermo: 55″

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: Monclick

Feedback: 96,01% positivi

» Acquista a 369,00€ ( 699,00€ )

TV LED Philips 58PUS6203/12 58″ Ultra HD 4K Smart Flat HDR ultra sottile

Schermo: 58″

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: Monclick

Feedback: 96,01% positivi

» Acquista a 379,00€ ( 599,99€ )

TV LED LG 70UM7450 70″ Ultra HD 4K Smart Flat HDR

Schermo: 70″

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: Monclick

Feedback: 96,01% positivi

» Acquista a 699,00€ ( 1.499,00€ )

LG 55C9 OLED Tv Led 55” 4K Ultra Hd Hdr Smart TV Wi-Fi

Schermo: 55″

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: Yeppon Shop

Feedback: 99,01% positivi

» Acquista a 1.099,00€ ( 2.299,00€ )

Beats By Dr. Dre Solo3 Wireless Cuffie – Oro rosa

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: dwi-digital-cameras

Feedback: 95,7% positivi

» Acquista a 112,00€ ( 199,00€ )

Google Home Mini Nero

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: Iperaffari

Feedback: 99,09% positivi

» Acquista a 19,99€ ( 59,99€ )

Notebook HP 250 g7 – 15.6″

Caratteristiche: Intel Core i5 8265u

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: Monclick

Feedback: 96.01% positivi

» Acquista a 429,90€ ( 859,99€ )

Notebook Asus VivoBook 14”

Caratteristiche: Intel Core i5 8265u

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: Monclick

Feedback: 96,01% positivi

» Acquista a 499,90€ ( 699,99€ )

Nintendo Switch – Rossa e blu

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: Cortocircuitostore

Feedback: 99,07% positivi

» Acquista a 259,90€ ( 329,99€ )

Nintendo Switch Lite – Turchese

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: Cortocircuitostore

Feedback: 99,07% positivi

» Acquista a 179,90€ ( 219,99€ )

Xbox One X Bundle Gears of War 5

Memoria: 1TB

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: mister-price

Feedback: 98,04% positivi

» Acquista a 299,99€ ( 499,99€ )

Sony Alpha a7 III Mirrorless

Tipo di fotocamera: Mirrorless

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: kachashop

Feedback: 99,07% positivi

» Acquista a 1.419,00€ ( 2.399,00€ )

DJI Osmo Pocket

Tipo di fotocamera: digitale

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: 80roadfinale

Feedback: 99,04% positivi

» Acquista a 289,00€ ( 359,00€ )

Dyson V11 – Porpora

Potenza: 545 Watt

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: Yeppon

Feedback: 99,01% positivi

» Acquista a 479,99€ ( 599,00€ )

IRobot Braava Jet 240

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: Yeppon

Feedback: 99,01% positivi

» Acquista a 149,99€ ( 249,00€ )

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!