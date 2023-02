Possedere un televisore di qualità al giorno d’oggi è fondamentale per poter godere al meglio dei nuovi film e serie tv in uscita. Se volete acquistare uno dei migliori modelli di Smart TV sul mercato, ma al contempo volete strizzare un occhio al risparmio, vi consigliamo di consultare l’ottimo catalogo proposto da Yeppon, dove potete trovare una selezione di prodotti delle marche più note, scontati fino al 50% dal 27 febbraio al 5 marzo!

Tantissime Smart TV di brand come Samsung, LG e Hisense sono infatti in vendita a prezzi ribassati, e i modelli disponibili riusciranno ad accontentare qualsiasi esigenza e, soprattutto, qualsiasi budget: che voi vogliate spendere poche centinaia di euro, o puntiate a un modello dotato delle ultimissime tecnologie, troverete sicuramente il prodotto che fa al caso vostro. A rendere la promozione di Yeppon ancor più allettante vi è poi la possibilità di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna, e la consegna gratuita su tutti gli ordini.

Tra i modelli più interessanti vi è sicuramente la Smart TV Samsung Tizen da 55″, scontata a soli 799,99€ anziché 1.499,00€; si tratta di un modello dotato di pannello QLED con risoluzione 4K e dotato di tecnologia Matte Display, grazie alla quale potrete godere di immagini sempre perfette e senza riverberi con qualsiasi condizione di luce esterna. A rendere l’articolo interessante vi è anche la possibilità di personalizzare la cornice e il supporto del TV così da abbinarlo perfettamente al vostro arredamento, e la funzione Art Mode, che trasformerà lo schermo in una galleria d’arte virtuale mentre non state utilizzando il dispositivo.

Con 499,99€ potrete invece potarvi a casa la Smart TV Samsung Series 6 da 43″, che grazie all’incredibile pannello QLED e alla tecnologia Quantum Matrix vi garantirà una qualità dell’immagine eccezionale, con dettagli nitidi e una messa a fuoco sempre perfetta. Inoltre, il Dolby Atmos vi farà immergere completamente in qualsiasi contenuto decidiate di guardare, offrendovi un’esperienza audio surround di nuova generazione. Il modello è dotato anche di modalità ideate appositamente per il gaming come la Motion Xcelerator e la Super Ultrawide Game View, le quali vi consentiranno di giocare in modo estremamente fluido e senza alcun ritardo di input.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcune delle tantissime Smart TV in offerta sul sito di Yeppon, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promozione per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di inserire nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che gli sconti termineranno a breve, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima!

