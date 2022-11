Il Black Friday 2022 è finalmente arrivato e, come vi stiamo raccontando sin dalle primissime ore di questo venerdì 18 novembre, le offerte sono davvero una moltitudine, e riguardano praticamente qualsiasi categoria merceologica disponibile. C’è molto da acquistare dunque, ma anche moltissimo altro da scoprire, visto che le offerte di Amazon, come di altri portali, riguardano i prodotti più disparati, con diversi articoli di fascia alta proposti a prezzi bassissimi, probabilmente i più convenienti di questo 2022! E così, nello spirito che sta caratterizzando la nostra copertura dell’evento, il cui scopo è quello di offrirvi solo il meglio del meglio delle offerte disponibili online, vi offriamo ora questo articolo contenete quelle che sono migliori smart TV attualmente in sconto per il Black Friday 2022, con una selezione di prodotti che, per ora, include solo proposte di Amazon, ma che presto arricchiremo con offerte derivanti da ogni store disponibile! La scelta, come avrete modo di scoprire, è vasta e interessante, ed include modelli di diverse marche e dimensioni, con anche alcuni prodotti che sono in sconto (finalmente!) a quello che è il prezzo più basso mai rintracciato sulle principali piattaforme online. Detto questo, prima di lasciarvi alla nostra rassegna, vi ricordiamo che, onde risparmiare ancora qualcosina in occasione di queste intense giornate di shopping, val sempre la pena prendere in considerazione la sottoscrizione al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! In questo modo potrete ricevere i vostri acquisti nel minor tempo possibile, a costo azzerato, e potendo usufruire anche di diversi servizi extra, come l’ottimo Amazon Prime Video! Qualora, poi, non foste mai stati abbonati al servizio, sappiate che esso è gratuito per i primi 30 giorni!

Le migliori Smart TV in offerta per il Black Friday

LG 50QNED816QA da 50″ | -53%

Originariamente venduta al prezzo di 949,00€, ma oggi praticamente proposta a meno della metà del prezzo originale, la smart TV LG 50QNED816QA è uno dei migliori affari proposti da Amazon per questa sua edizione del Black Friday. Il perché è semplice: si tratta di una TV prodotto da quello che, indubbiamente, è uno dei più importanti marchi produttori di schermi e si propone, quindi, con uno dei migliori pannelli a LED nel formato 50″. Nello specifico, parliamo qui di un pannello con tecnologia Quantum Dot, capace di restituire colori ancor più raffinati rispetto ai LED tradizionali, offrendo contrasti splendidi tra colori chiari e scuri, ed anche una certa profondità dei neri. Per questo, oltre che ad essere un ottimo dispositivo home cinema, la LG 50QNED816QA è anche una straordinaria smart TV da gaming, specie considerando che il pannello 4K è in grado di garantire una frequenza di aggiornamento fino a 120 fps! Dotata di una IA interna che analizza e ripulisce le immagini a schermo, questa smart TV è un affare considerato il prezzo, e certamente è l’opzione migliore per chi vuole un televisore di qualità, di dimensioni non troppo contenute, e capace di adattarsi a qualsiasi esigenza dell’intrattenimento.

LG NanoCell 75NANO766QA da 75″ | -41%

Ancora LG, stavolta con un televisore ben più grande, visto lo straordinario schermo da 75″ di questa LG NanoCell 75NANO766QA! Un modello incredibile dal punto di vista tecnico che, non a caso, costerebbe la bellezza di oltre 1.600 euro, oggi fortunatamente scontati di un ottimo 41%, che corrisponde anche al prezzo più basso mai raggiunto per questo specifico dispositivo su Amazon! Equipaggiata con uno splendido pannello con tecnologia Nanocell, questa smart TV gode di pixel di dimensioni infinitesimali, che non solo rendono le sfumature di colore più armoniose e meno nette, ma offrono anche una purezza dei colori eccezionale, con risultati realistici ed appaganti. Parliamo di quella che, allo stato attuale, è una delle migliori smart TV della casa, dotata di un comparto tecnico di ottima fattura su cui, assieme allo schermo, svetta anche un processore α5 di quinta generazione, che ottimizza i contenuti cercando di renderli il più vicino possibili al formato 4K, anche qualora sia semplicemente in HD (o meno). Già pronta per lo Switch Off TV grazie al suo modulo per la ricezione del digitale terreste DVB-T2 HEVC Main 10, questa smart TV LG è pensata per primeggiare in qualsiasi aspetto dell’intrattenimento televisivo, offrendo un’esperienza cinematografica di livello, un ottimo pannello per il gaming, ed una compatibilità praticamente assoluta con le app dei numerosi servizi in streaming ormai presenti sul mercato.

Sony XR-50X90S da 50″ | -36%

Venduta oggi al prezzo più basso mai raggiunto sul portale, la Sony XR-50X90S è una smart TV con tutti i crismi, come testimoniato dal suo prezzo originale che, al netto dei 50″ del suo pannello, ha un prezzo di ben 1.399,00€, in netta controtendenza con il prezzo proposto dai competitor. Questa enorme differenza è data dalla tecnologia Full Array del suo pannello LED, che si traduce in un sistema di retroilluminazione dei LED che va a coprire tutte le dimensioni del pannello, illuminando gruppi di LED in modo chirurgico, e creando un effetto visivo che è molto simile a quello dei pannelli OLED. La risultante non sono solo colori netti e appaganti, ma soprattutto dei neri profondi e avvolgente, capaci di restituire un’esperienza visiva di grande pregio. Complice, inoltre, il lungo retaggio ereditato dall’esperienza PlayStation, le smart TV Sony e, in particolare, quelle della gamma Bravia come questa, sono tra le opzioni migliori (se non le migliori in assoluto) per il gaming su TV, tant’è che sono ormai progettate specificatamente per esaltare le caratteristiche di PlayStation 5. Smart in tutto e per tutto, è anche una delle smart TV prodotte da Sony ad essere già pronta per l’innovativa e futuristica tecnologia che sarà offerta dall’integrazione di Bravia Cam, ovvero una telecamera Sony (da acquistare separatamente) che, lavorando assieme al televisore, permette una messa a punto incredibile dell’esperienza di visione, tarando luce, colori, contrasto e persino il volume in base ad una continua analisi ambientale, oltre che sulla distanza percepita dell’utente rispetto allo schermo. Scontata del 36% è un vero affare!

Samsung QE55Q75BATXZT da 55″ | -46%

Foto generiche Scontata com’è del 46%, la smart TV Samsung QE55Q75BATXZT è indubbiamente un affare! Il perché è semplice: parliamo di un televisore che, di per sé, parte da un prezzo molto competitivo, ovvero di circa 750 euro, e venduto com’è, quasi a metà del suo prezzo originale, rappresenta una scelta ideale per chi cerca una smart TV funzionale, di buone dimensioni, e prodotta da quello che è uno dei principali nomi del settore. In tal senso, dal punto di vista tecnico, la Samsung QE55Q75BATXZT si propone con un ottimo pannello 4K con tecnologia QLED, ovvero quella che è la tecnologia di retroilluminazione LED brevettata da Samsung, e che regola la tonalità cromatica in base ad un’analisi dei contenuti a schermo. Le immagini sono sempre pulite, ben rifinite, e dai colori netti e mai artificiali, e grazie alla tecnologia Ultra HD Dimming di Samsung, anche i contrasti sono eccezionali, rendendo questo modello l’ideale per un’esperienza veramente cinematografica. Non si tratta, tuttavia, di un televisore per soli cinefili, poiché sia grazie all’ottimo processore Quantum 4K, che grazie alla tecnologia Motion Xcelerator Turbo+, anche i gamer saranno appagati dall’esperienza di gioco su questo pannello, grazie ad un azzeramento del tremolio, e un frame rate a 120hz in 4K per giocare al massimo della fluidità.

TCL 55C639 da 55″ | -37%

Se siete alla ricerca di una smart TV di buona qualità, ma il vostro budget è al di sotto dei 350 euro, allora non potete lasciarvi scappare questa offerta, relativa alla smart TV TCL 55C639 da 55″, e provvista di un ottimo pannello QLED in risoluzione 4K! Un prodotto davvero completo, venduto ad un prezzo abbordabile, ed ancor più conveniente vista l’offerta di Amazon, che sconta addirittura del 37% il prezzo di partenza di 494,99€! Insomma, parliamo di un affare davvero ottimo, per un televisore che, pur non avendo un nome particolarmente blasonato, fa più che bene il suo dovere, a partire dal pannello, capace di offrire immagini fluide, dettagliate e dagli ottimi colori, anche e soprattutto grazie alla combinazione tra la tecnologia Quantum Dot, e la compatibilità con le sorgenti HDR. Buoni anche gli speaker, capace di offrire un suono chiaro e ben direzionato, nonché la modalità da gaming, che risulta quasi sorprendente in un televisore che, lo ricordiamo, non supera neanche i 350€ di prezzo d’acquisto!

