Le offerte del giorno Amazon

Eccoci qui, anche oggi, per segnalarvi quelle che sono le migliori offerte del giorno di Amazon per questo venerdì 6 dicembre. La prima settimana del mese di Natale si avvia verso la chiusura, e con essa stanno letteralmente impazzando le offerte da tutti i principali store online, Amazon compreso. La foga degli acquisti di Natale sta dunque invadendo anche la rete, e non bastasse il recente Black Friday, è già possibile trovare nuove tornate di offerte e promozioni, atte a concedervi il lusso del regalo perfetto da fare ai vostri cari o, perché no, a voi stessi.

Tra gli store dove le promozioni impazzano non poteva ovviamente mancare Amazon, che in vista del Natale di quest’anno ha cominciato, a partire da questa stessa settimana, ad inondare le sue pagine di prodotti con offerte e promozioni di vario genere, offrendo numerosi sconti su tantissimi brand di diverse tipologie ed abbassando il prezzo, giorno dopo giorno, di centinaia di prodotti. Alcuni di essi, per altro, sono anche ottime idee regalo per i più piccoli, come è il caso dell’ottima offerta su Nintendo Labo, lo stravagante connubio tra un kit di costruzioni ed un videogame per Nintendo Switch.

Comprendente alcuni fogli di cartone pressato già sagomati, il Kit Robot di Nintendo Labo permetterà di costruire uno zaino e delle apposite manopole (tutto fatto con cartoni e corde!) con cui sarà possibile prendere il controllo di un enorme robot, impegnato in un videogame per il salvataggio del nostro pianeta. Divertente, personalizzabile e molto creativo, Nintendo Labo è un’idea sorprendente che si adatta benissimo ai videogiocatori più giovani, bisognosi di alimentare non solo il proprio divertimento, ma anche la loro fantasia. Generalmente venduto generalmente a ben 79,99€, il kit è oggi in sconto ad appena 20,60€, un prezzo da vero affare per un videogame davvero diverso dal solito!

Ovviamente non è tutto qui e di seguito abbiamo raccolto per voi quelle che sono le migliori offerte disponibili. Prima di lasciarvi allo shopping, tuttavia, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di consigli per acquisti di Natale potete far riferimento ai nostri consigli per gli acquisti, consultabili tramite la nostra pagina dedicata ai Regali di Natale 2019.

Infine, vi suggeriamo di iscrivervi immediatamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica gli sconti folli che si susseguiranno non solo oggi, ma anche nei restanti giorni dell’anno. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

La nostra selezione di offerte

Altre offerte

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!