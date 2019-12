Le offerte di Monclick sulle Smart TV in vista del DVB-T2

Nonostante manchi ancora un bel po’ al switch off dell’attuale tecnologia di trasmissione televisiva, in virtù del passaggio allo standard DVB T2 che sarà ufficialmente abilitato a metà del 2022, molti rivenditori si stanno già adoperando per promuovere la vendita di tv che saranno al passo con la nuova tecnologia che, come saprete, introdurrà anche il nuovo codec HEVC, che causerà problemi anche a chi dispone di una tv non proprio datata, ma comunque antecedente al 2014-2015. Benché, infatti, le tv di quegli anni dispongano del supporto DVB T2, non tutte dispongono dell’abilitazione al codec HEVC, motivo per cui entro il 2022 (premesso non siate muniti di un decoder esterno) anche questi apparecchi potrebbero non ricevere adeguatamente i canali televisivi… o non riceverli affatto! La scadenza, come detto, è quella di giugno 2022, ma visto il varo del bonus statale di 50€ per l’acquisto di TV e decoder, molti dei principali rivenditori online, come Monclick, hanno dato il via alle promozioni sulle TV, dandoci così la possibilità di acquistare un televisore scontato utilizzando il bonus messo a disposizione dello stato.

Le offerte sono ottime, e scontano anche oltre il 40% diversi modelli delle principali marche tra cui Samsung, Panasonic e LG. Prodotti eccezionali, perfetti tanto per mettersi in pari in vista del 2022, tanto come straordinari regali di Natale per tutta la famiglia. Perché dunque non cogliere l’occasione ed unire l’utile al dilettevole? Ovviamente abbiamo selezionato per voi quelle che sono le migliori offerte disponibili, tuttavia vi invitiamo comunque a dare un’occhiata alla pagina ufficiale dell’iniziativa, così da poter trovare la TV più adatta alle vostre esigenze economiche e di spazio.

Ovviamente non è tutto, perché proprio parlando del Natale ne vogliamo approfittare per ricordarvi che se siete alla ricerca di consigli per acquisti natalizi potete far riferimento ai nostri articoli dedicati, consultabili tramite la nostra pagina dedicata ai Regali di Natale 2019.

