Le offerte di Unieuro post Cyber Monday: super sconti su smartphone, videogiochi e tanto altro

Superato agevolmente il Black Friday grazie alle sue promozioni del Black Addams Friday, Unieuro si ributta subito nella mischia grazie ad una serie di nuove offerte in occasione dell’inizio del mese di dicembre, atte ovviamente a mantenere alta l’attenzione degli acquirenti in vista dell’imminente periodo natalizio. Le offerte sono numerose e vedono il grande ritorno di alcuni dei più apprezzati prodotti delle recenti offerte Unieuro tra cui Google Home Mini, venduti ad appena 29,99€ e la sempre amatissima PS4 da 1TB, compresa di ben tre titoli: Horizon Zero Dawn, Uncharted 4 e GT Sport, perfetta da mettere sotto l’albero di Natale, e disponibile a soli 249,00€, rispetto agli oltre 350 euro del prezzo di vendita originale.

Di seguito vi proponiamo una selezione di prodotti imperdibili che fanno parte di questa promozione Unieuro. Inoltre, prima di cominciare, vi segnaliamo che se siete alla ricerca di consigli per acquisti di Natale, potete far riferimento ai nostri consigli per gli acquisti, consultabili tramite la nostra pagina dedicata ai Regali di Natale 2019.

