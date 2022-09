I dispositivi impiegati quotidianamente nelle nostre vite come smartphone, tablet, PC, TV o console sono sempre più utilizzati come sorgenti multimediali e richiedono soluzioni in grado di migliorare la qualità dei contenuti assicurando contemporaneamente prestazioni audio e video di alto livello.

TECHly lancia quattro nuovi cavi ottici attivi HDMI™ che assicurano performance superiori, resistenti alle interferenze EMI e offrono un segnale audio e video chiaro e attendibile. I cavi audio video HDMI™ ad alta velocità rappresentano la soluzione ideale in vari contesti: casalinghi, scolastici o aziendali e l’utilizzo si declina in maniera ottimale nelle sale congressi, nelle esposizioni commerciali e in molto altro ancora perché in grado di superare le limitazioni di lunghezza dei classici cavi in rame. Supportano contenuti in alta risoluzione nei formati 8K2K a 60 Hz e 4K2K a 120 Hz e sono disponibili fino ad una lunghezza di 30 metri.

Questi nuovi cavi in fibra ottica attivi HDMI™ 2.1 AOC (Active Optical Cable) sono molto più leggeri, sottili e morbidi dei tradizionali cavi in rame e consentono la trasmissione di segnali video e audio ad alta qualità su lunghe distanze senza degradazione del segnale. La particolare tecnologia ibrida utilizzata, costituita da un cavo in fibra ottica OM3 e da conduttori in rame a 7 fili per l’alimentazione, offre una totale protezione dalle interferenze elettromagnetiche oltre a garantire una maggiore distanza di trasmissione.

I segnali provenienti da fonti multimediali vengono ricevuti da TV UHD e FullHD e proiettori con una elevata risoluzione fino a 8K@60Hz con supporto dello standard HDR (High Dynamic Range) per un contrasto intenso e una maggiore precisione del colore per chi non vuole rinunciare alla qualità delle immagini e dei video. Sono inoltre compatibili HDCP2.2, EDID, CEC, e supportano spazio colore YUV 4:4:4. Per il trasferimento digitale dell’audio viene garantito lo standard ARC (Audio Return Channel) per le metrature da 20 e 30m, mentre per le metrature inferiori da 10 (ICOC HDMI-HY8-010) e 15 m (ICOC HDMI-HY8-015) viene supportato il migliorato standard eARC (Enhanced Audio Return Channel).

Il cavo ottico non necessità di alimentazione esterna supplementare e il basso consumo emesso permette di risparmiare energia. L’elevata qualità del cavo ottico attivo HDMI™ 2.1 ICOC HDMI-HY8-020 è apprezzata soprattutto da chi necessita di trasmettere contenuti audio e video da una media distanza. Infatti, grazie all’ottima qualità dei materiali con cui è stato realizzato è in grado di garantire una trasmissione del segnale molto limpida e stabile, mentre la sua compatibilità retroattiva permette di collegarlo a versioni HDMI precedenti.

Le funzionalità del cavo ottico attivo HDMI™ 2.1 si dimostrano efficaci con qualsiasi tipo di desktop o laptop, proiettori, monitor che debba riprodurre un video o il gioco di ogni tipo di console ricoprendo fino a 30 metri di lunghezza (ICOC HDMI-HY8-030) supportando una velocità di trasmissione di 48 Gbps che impedisce alle immagini di bloccarsi o perdersi permettendo, invece, di mostrarsi in tutta la loro profondità, luminosità e gamma di colori. Grazie al design flessibile e sottile l’ICOC HDMI-HY8-030 è l’ideale per le installazioni dove lo spazio è ristretto o limitato soprattutto se si ricopre la sua totale lunghezza di 30 metri.

Questi cavi HDMI AOC sono tutti Plug & Play, l’unica accortezza richiesta durante l’installazione e quella di connettere il cavo controllando la direzionalità del segnale, facendo attenzione a collegare correttamente sorgente e schermo.

I quattro nuovi cavi ottici attivi HDMI™ 2.1 consentono di apprezzare una riproduzione audio/video di alta qualità e rispondono a tutte le possibili esigenze dell’utente, dalla visione di film in full HD a proiezioni in sale conferenza. Ideali per chi ama l’alta definizione e le performance superiori assicurano esperienze multimediali di alto livello. Perfetti a casa o a lavoro sono l’accessorio must per proiettare su lunghe distanze i filmati e le foto delle vacanze 2022.