Le smart TV Xiaomi Mi TV 4A e 4S sbarcano in Italia. Ecco modelli e caratteristiche

Xiaomi porterà per la prima volta in Italia anche alcune delle sue smart TV, in particolare le Mi TV 4A da 32 pollici e 4S da 43 e 55 pollici. Tutti i dettagli su modelli e caratteristiche.

Per la prima volta da quando è presente nel nostro Paese, Xiaomi ha deciso di portare anche in Italia alcune delle sue smart TV: a Madrid infatti il colosso cinese ha fatto sapere che porterà sul nostro mercato le Mi TV 4A da 32 pollici e 4S da 43 e 55 pollici.

Si tratta di soluzioni entry level, che mirano all’utenza domestica più generalista, che non ha cioè specifiche esigenze. Il modello base da questo punto di vista è sicuramente lo Xiaomi Mi TV 4A, una smart TV da 32 pollici di diagonale, con risoluzione HD (1366 x 768 pixel), angolo di visione di 178 gradi e luminosità di 220 nit.

Xiaomi Mi TV 4A 32

Caratterizzata da linee pulite e gradevoli e da uno chassis metallico, la TV offre 3 porte HDMI tra cui una di tipo ARC, 2 USB 2.0 e un plug in per la connessione alla rete Internet, oltre a moduli Bluetooth e Wi-Fi dual band.

L’impianto audio invece fa uso di due speaker da 5 Watt ciascuno, con supporto degli standard DTS-HD e Dolby Audio. La piattaforma hardware infine è composta da un processore quad core da 1,2 GHz, GPU ARM Mali 470 MP3, 1.5 GB di RAM e storage flash da 8 GB, il tutto pilotato dal sistema operativo Android TV in versione 9.

Chi cerca invece una TV 4K con diagonale superiore può rivolgersi ai modelli Mi TV 4S. Il primo ha una diagonale da 43 pollici con risoluzione UHD (3840 x 2160 pixel) ed è caratterizzato da un design simile a quello del modello economico, con un parco porte e connessioni identico, anche se le porte USB salgono a tre.

Xiaomi Mi TV 4S 43

Il sistema audio invece può contare su due speaker da 8 W ciascuno, mentre la piattaforma hardware a identica a eccezione della RAM, che sale a 2 GB. Anche in questo caso infine troviamo la Android TV 9.

Xiaomi Mi TV 4S 55

L’ultimo modello è la Mi TV 4S da 55 pollici, sempre con risoluzione 4K e supporto per l’HDR. Anche in questo caso la configurazione, diagonale a parte, è identica a quella degli altri due modelli, unica eccezione come sempre il comparto audio, che si basa su due speaker da 10 W ciascuno.

Gli Xiaomi Mi TV 4A e 4S dovrebbero raggiungere i negozi tra gennaio e febbraio 2020. Xiaomi non ha ancora ufficializzato i prezzi per il mercato italiano, ma sappiamo che in Spagna saranno necessari 179 euro per il modello da 32 pollici, 349 per quello da 43 e infine 449 per la smart TV da 55 pollici.