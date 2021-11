LEAP affronterà le sfide globali unendo le migliori menti tecnologiche

LEAP ha un obiettivo importante: riunire la comunità tecnologica di tutto il mondo per affrontare le maggiori sfide socio-culturali mondiali. LEAP si svolgerà in Arabia Saudita, a Riyadh, dal 1 al 3 febbraio 2022 ed è destinato a diventare una vera propria piattaforma globale per l’intero ecosistema dell’innovazione: LEAP vuole mettere in contatto i pionieri dell’innovazione con leader aziendali e governativi, investitori e imprenditori, per sperimentare e conoscere le tecnologie del futuro.

Durante l’evento saranno presentate storie ispiratrici, come quella di Steven Bartlett (founder dell’agenzia di social media marketing Social Chain), di Roberto Carlos e di Luis Figo, inoltre interverranno relatori da tutto il mondo, tra cui Eugene Kaspersky, CEO e co-founder di Kaspersky Raghu Raghuram, CEO di VMware; Maelle Gavet, CEO di Techstars Youngcho Chi, Presidente e Chief Innovation Officer di Hyundai Motor Group, Peggy Johnson, CEO di Magic Leap; Nnenna Nwakanma, Chief Web Advocate di World Wide Web Foundation e Siim Sikkut, Government Chief Information Officer (GCIO) dell’Estonia. Insieme a loro interverranno anche esperti della region, tra cui l’ing. Olayan M. Alwetaid, CEO del gruppo STC; l’ing. Salman Al Badran, CEO di Mobily; Ghinwa Baradhi, CIO nella regione MENAT per HSBC e Sky Kurtz, fondatore e CEO di Pure Harvest.

LEAP non ospiterà solo i giganti della tecnologia mondiale: oltre 700 startup tecnologiche emergenti si stanno preparando per mostrare le loro soluzioni al mondo. L’evento è sponsorizzato da aziende di fama mondiale come Microsoft, CISCO, KPMG, SoftwareAG, Nutanix, STC, Zain, Mobily ed Ericsson, che agiranno insieme in qualità di partner strategici per dare vita all’evento.

Commentando l’evento, Sua Eccellenza l’ing. Abdullah Al-Swaha, Ministro delle Comunicazioni e della Tecnologia dell’Informazione in Arabia Saudita, ha detto: “La tecnologia e l’innovazione hanno un enorme potenziale per trasformare le economie e le società. Viviamo in un tempo in cui o si salta o si rimane indietro. Siamo orgogliosi di ospitare LEAP per aiutare la regione a guidare e saltare con la tecnologia e l’innovazione”.

“Informa è lieta di aver lanciato LEAP in Arabia Saudita. Con gli enormi progetti tecnologici in corso nel paese, per noi è evidente che non c’è hub al mondo meglio posizionato per ospitare un evento così straordinario”, ha detto Mike Champion, Regional Executive Vice President di Informa Markets, la più grande società di eventi al mondo. “Nel suo primo anno, LEAP sarà il più grande evento tecnologico al debutto della storia, a dimostrazione di come l’Arabia Saudita sia un futuro hub tecnologico globale”.

Le registrazioni per partecipare al LEAP da oggi sono aperte, per saperne di più potete visitare il sito ufficiale www.OneGiantLeap.com.