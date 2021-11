L’economista premio Nobel Stiglitz vorrebbe vietare le criptovalute

Secondo un rapporto di oggi del notiziario coreano The Korean Herald, l’economista premio Nobel Joseph Stiglitz, durante la Seoul International Finance Conference del 2021 ospitata in Corea del Sud, avrebbe invitato i regolatori di tutto il mondo a vietare le criptovalute, giudicate pericolose perché minacciano di distruggere il sistema finanziario esistente.

Stilglitz ha espresso preoccupazione per il fatto che la rapida crescita delle criptovalute abbia minato la trasparenza del sistema finanziario globale, data la natura anonima delle valute digitali ed ha aggiunto che i malfattori sfruttano la funzione di pagamento anonimo che le criptovalute offrono per condurre varie attività illecite, che hanno continuato a rovinare la crescita di una società funzionante.

Sulla base di queste preoccupazioni, Stiglitz ha esortato i regolatori globali a vietare completamente le criptovalute. “Sono del parere che ora sia il momento per i regolatori di tutto il mondo di chiudere sostanzialmente le criptovalute”, ha suggerito l’economista americano. Nonostante sia un forte sostenitore del pagamento elettronico, Stiglitz non è mai stato un fan di bitcoin e delle criptovalute in generale.

Da quando le criptovalute hanno guadagnato l’attenzione globale nel 2017, il che ha portato alla diffusa adozione al dettaglio dell’asset class, Stiglitz ha criticato pubblicamente le criptovalute in diverse occasioni, affermando che il metodo di pagamento viene utilizzato principalmente per facilitare le transazioni illecite. In una delle occasioni, Stiglitz ha dichiarato che non è necessario che le persone utilizzino le criptovalute perché esiste un “mezzo di scambio migliore chiamato dollaro”.

“Perché le persone vogliono bitcoin? Per segretezza”, ha detto l’economista premio Nobel 2001, affermando che le persone vogliano mantenere le loro attività illecite come l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro lontane dagli occhi attenti delle autorità di regolamentazione, motivo per cui stanno adottando le criptovalute.

È interessante notare che, mentre Stiglitz è rimasto pessimista, i regolatori globali stanno gradualmente cambiando la loro posizione sul metodo di pagamento, mentre cercano modi migliori per regolare l’asset class per diventare beneficiari delle sue opportunità. Inoltre, negli ultimi tempi, nel tentativo di mantenere la fedeltà dei clienti, le banche si sono unite al carrozzone crittografico per offrire servizi relativi alle criptovalute ai loro utenti.