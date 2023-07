State pensando di acquistare un nuovo robot aspirapolvere che vi permetta di mantenere la casa più pulita sprecando meno tempo e fatica, ma volete risparmiare? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’ottimo Lefant N1, che oggi potrete acquistare a soli 149,99€ invece di 279,99€!

Il robot aspirapolvere, infatti, è protagonista di un doppio sconto su Amazon: oltre a essere in ribasso del 39%, potrete anche applicare un ulteriore buono da 20,00€ semplicemente cliccando sulla casella “applica coupon” prima di inserire l’articolo nel carrello. Si tratta di un’offerta davvero eccellente e che difficilmente durerà fino al Prime Day della prossima settimana, per cui vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile.

Questo robot aspirapolvere è in grado di raccogliere il 99% di immondizia, polvere e peli di animali domestici in una sola passata, il tutto per merito di una straordinaria potenza di aspirazione fino a 4500 Pa. Inoltre, avrete la possibilità di regolare la potenza di aspirazione in base alle vostre esigenze, scegliendo tra ben quattro modalità disponibili: Standard, Silenziosa, Potente e Super Potente. Potrete, dunque, adattare la pulizia alle diverse superfici della casa e alle vostre esigenze, ottenendo sempre risultati impeccabili.

Grazie alla tecnologia Freemove e ai sensori avanzati, il Lefant N1 si muove con precisione ed evita gli ostacoli come angoli e gambe delle sedie. Non dovrete, dunque, preoccuparvi che il dispositivo possa cadere dalle scale o rimanere bloccato, dato che adatterà intelligentemente il suo percorso per affrontare ogni situazione in modo efficace.

Un’altra caratteristica che rende il Lefan N1 estremamente comodo è la modalità silenziosa, che vi permetterà di pulire per un massimo di 165 minuti mantenendo un rumore di soli 55 dB. Il robot potrà, quindi, svolgere il proprio lavoro anche mentre lavorate o durante la notte, non disturbando nessuno e non spaventando gli animali domestici.

Non possiamo poi non menzionare l’app Lefant, che vi offre il controllo totale sul vostro robot aspirapolvere: potrete impostare programmi di pulizia, regolare le modalità e i livelli di aspirazione e tanto altro ancora, direttamente dal vostro smartphone. Inoltre, se preferite i comandi vocali, potrete gestire il dispositivo utilizzando Alexa o Google Assistant.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

NB: Vi ricordiamo di applicare il coupon di 20€ prima di procedere al pagamento del prodotto

