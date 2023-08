Fare le pulizie richiede spesso molto tempo, e non è di certo un lavoro così piacevole. Se quindi state cercando un valido aiuto per la pulizia dei vostri pavimenti in modo da avere più tempo da dedicare ad altre attività, vi consigliamo di dare un’occhiata all’ottimo robot aspirapolvere lavapavimenti Lefant N3, che oggi trovate in offerta su Amazon con un importante sconto del 46%.

Grazie a questa promozione il prezzo precipita da 499,99€ ad appena 269,99€, con un risparmio per voi di ben 230,00€. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo, visto l’ottimo rapporto qualità/prezzo di questo prodotto, come potete leggere nella nostra recensione. Inoltre, potrete anche dilazionare l’intera spesa in comode rate mensili selezionando CreditLine come metodo di pagamento.

La potenza di aspirazione del Lefant N3 arriva a 4000 Pa, migliorando l’efficienza di pulizia su qualsiasi tipo di pavimento, sia esso in legno, ceramica o moquette. In questo modo sarete certi che aspirerà rapidamente sporco, polvere e peli di animali domestici, per garantirvi il massimo dell’igiene e della pulizia.

Per quanto riguarda il lavaggio, grazie alla sua vibrazione sonora fino a 12.000 volte al minuto, N3 si adatterà perfettamente alle superfici da pulire, rimuovendo anche le macchie più ostinate. Potrete anche impostare tre diversi volumi d’acqua, basso, medio o alto, in modo che il panno non sia mai troppo asciutto o troppo bagnato durante il lavaggio. Quando è in questa modalità, poi, il Lefant N3 è in grado di riconoscere immediatamente i tappeti e allontanarsi. Naturalmente, potrete sempre pulirli in modalità aspirapolvere.

Non dovrete nemmeno preoccuparvi di oggetti o mobili, grazie alla navigazione laser D-ToF aggiornata e alla tecnologia di evitamento degli ostacoli X-Laser, in grado di identificare perfino gli ostacoli più piccoli. Questi sistemi possono mappare la vostra casa anche di notte, senza disturbare il vostro sonno perché il dispositivo è anche molto silenzioso.

Inoltre, questo modello è alimentato da una batteria da 5200 mAh che garantisce fino a 200 minuti di pulizia continua. Va poi aggiunto che tramite app potrete monitorarne, controllarne e programmarne il funzionamento, oltre a mappare la vostra casa in tempo reale. In questo modo, ad esempio, potrete impostare le pulizie quando sarete al lavoro, in modo da trovare la casa perfettamente pulita al vostro rientro.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. E se siete in procinto di andare in vacanza, vi consigliamo la lettura dei nostri articoli a tema estivo, ricchi di tanti informazioni e prodotti utili per la bella stagione!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!