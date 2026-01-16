Amanti di LEGO e fan di The Legend of Zelda, preparatevi a una novità interessante! Dopo il successo del Grande Albero Deku, LEGO sta per lanciare il secondo set dedicato alla celebre saga, questa volta ispirato a Ocarina of Time. Secondo le indiscrezioni, il prezzo sarà di circa 100€, rendendolo molto più accessibile rispetto al precedente set da collezione. Un’opportunità imperdibile per chi desidera arricchire la propria collezione senza spendere una fortuna.

Un salto nel passato con Ocarina of Time

Il nuovo set promette di riprodurre fedelmente l’atmosfera e i dettagli del mondo di Ocarina of Time, permettendovi di rivivere le avventure di Link in un formato LEGO unico. Anche se le immagini ufficiali non sono ancora state rilasciate, le prime anticipazioni suggeriscono una costruzione compatta ma ricca di dettagli, perfetta sia per l’esposizione sia per il gioco creativo.

Nel frattempo, se desiderate completare la vostra collezione, c’è una buona notizia: il Grande Albero Deku è attualmente in offerta su Amazon. Il prezzo di listino di 300€ è stato ridotto a 278,99€, permettendovi di risparmiare poco più di 20€. È un’occasione interessante per chi non ha ancora acquistato il primo set e vuole approfittare dello sconto prima dell’arrivo della nuova uscita.

Il nuovo set LEGO di The Legend of Zelda: Ocarina of Time è previsto per i primi di marzo 2026, quindi il momento è perfetto per prepararvi. Tra offerte sui set già disponibili e l’arrivo imminente di questa versione più economica, il 2026 si preannuncia un anno entusiasmante per tutti i collezionisti e appassionati del mondo Nintendo. Tenete d’occhio le novità: il divertimento è assicurato!

