State valutando l’acquisto di un nuovo dispositivo tech, magari uno smartphone oppure un notebook per lavorare, studiare ed esservi di supporto nei momenti di relax? Le promozioni disponibili da Mediaworld sono proprio ciò che fa al caso vostro, ma se volete acquistare qualcosa dovete affrettarvi! Le offerte, con sconti che toccano anche il 47%, valgono solo fino a 22 marzo.

Grazie alla sezione Let’s Go, avrete la possibilità di decidere cosa acquistare, partendo da smartphone e Smart TV top di gamma fino a elettrodomestici di ogni tipo, passando per macchine per il caffè e lavatrici a incasso! Dunque, il nostro consiglio è di portare a casa quanto prima il prodotto che va più al caso vostro.

Da menzionare senza dubbio il MacBook Air con chip M2 ad appena 1.279,99€ invece di 1.529,99€, l’ideale se state cercando un notebook dalle prestazioni eccellenti, ideale da portare con voi letteralmente ovunque grazie al design super leggero. Riprogettato attorno al nuovissimo chip M2, MacBook Air è assurdamente sottile e il suo robusto guscio in alluminio racchiude performance ed efficienza straordinarie! È il portatile più veloce e versatile per lavorare, giocare e creare, come e quando volete.

In macOS, infatti, i programmi mettono il turbo grazie alle oltre 10.000 app e plugin ottimizzati per i chip Apple, penati in modo tale che creatività e produttività non abbiano più limiti. Dunque, potrete sfruttare al meglio il notebook per editare foto e video oppure per la creazione di animazioni e illustrazioni, senza il minimo rallentamento anche dopo ore di lavoro consecutivo.

Da menzionare anche il fantastico display Liquid Retina da 13,6″, il più grande e luminoso mai visto su un MacBook Air, pensato appositamente per supportare fino a 1 miliardo di colori! Inoltre, il testo è ultra definito in qualsiasi condizione di luce grazie alla tecnologia True Tone e foto e film sono più vividi e brillanti che mai, con un contrasto elevato accompagnato da un livello di dettagli ineccepibile.

Non meno importante, specie se siete soliti fare call di lavoro, l’ottima videocamera FaceTime HD a 1080p e i 3 microfoni in array, pensati per assicurarvi sempre il meglio. Il sistema audio a quattro altoparlanti, inoltre, vi garantisce un suono pieno e avvolgente.

Anche la Magic Keyboard è una vera e propria garanzia! Comoda e silenziosa, ora ha anche una fila di tasti funzione di dimensioni standard per accedere ai controlli e alle scorciatoie che usate più spesso durante la vostra giornata lavorativa. Il Touch ID, invece, vi permette di sbloccare il Mac, inserire password e pagare i vostri acquisti in sicurezza con un solo tocco!.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

